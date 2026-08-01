Fue habilitado el espacio “Amigo de la Lactancia” en el Hospital de Día “2 de Abril”

Con la creación de este sector y un taller abierto a la comunidad para promocionar los beneficios de amamantar, el efector dio cierre a las actividades enmarcadas en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026.

Este jueves 6, el Hospital de Día “2 de Abril - Dr. Adolfo Lippman” culminó la serie de actividades programadas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a través de dos importantes acciones destinadas a la comunidad: la apertura del espacio “Amigo de la Lactancia” y una charla educativa, orientada a difundir los innumerables efectos positivos que tiene esta forma de alimentación, tanto para las madres como para sus bebés.

La jornada comenzó con un acto en el que participaron el subsecretario de Coordinación y Control, el doctor Manuel Cáceres; la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, la doctora Elizabeth Orbegozo; la directora del Hospital de Día “2 de Abril”, la doctora Lorena Díaz; y otros funcionarios de la cartera sanitaria provincial.

Al dirigirse a los presentes, el doctor Cáceres destacó que la habilitación del nuevo espacio representa el cierre de una intensa semana de trabajo en este efector, dedicada a promover la lactancia materna y acompañar a las madres “que tomaron la mejor decisión para sus bebés, que es la de amamantar” y resaltó que fue pensado para fortalecer el derecho de las mujeres a contar con un lugar cómodo, higiénico y privado donde puedan ejercer la lactancia materna”,

El funcionario remarcó que la leche materna constituye el mejor alimento para el crecimiento y desarrollo de los niños, asegurando que “no existe ninguna leche que esté en el mercado que pueda cubrir siquiera el 40% de las bondades que tiene la leche materna, porque está diseñada especialmente para el bebé, le aporta todos los nutrientes que necesita, fortalece su sistema inmunológico”.

Al mismo tiempo, agregó que la lactancia favorece un aspecto fundamental que tiene que ver con lo emocional, “porque, cuando una mamá amamanta no solo está alimentando a su hijo, sino que fortalece ese vínculo que será determinante para su desarrollo emocional y su autoestima”.

En esa línea, indicó que amamantar también genera importantes beneficios para la salud de la mujer “incluso, disminuyendo el riesgo de enfermedades como el cáncer de mama, entre otros tantos”.

Seguidamente, Cáceres subrayó que la creación del nuevo sector “Amigo de la Lactancia” en el Hospital de Día “2 de Abril”, forma parte de las políticas públicas establecidas por el Gobierno de Formosa para garantizar los derechosque tiene la población.

“Desde el Gobierno de Formosa y el Ministerio de Desarrollo Humano vamos a seguir impulsando y acompañandoestas decisiones que representan una nueva inversión del Estado provincial destinada a proteger, en este caso, los derechos de las madres y de sus bebés”, sostuvo, marcándola como una acción que se contrapone por completo a un contexto nacional “donde cada vez se reducen más los recursos destinados a la salud pública”.

Lactancia materna sostenible

A su turno, la directora del nosocomio, la doctora Díaz, expuso: “Como en toda la provincia, estuvimos realizando distintas actividades durante toda la semana, como charlas en la sala de espera, visitas a jardines de infantes y otras acciones de promoción”.

“Esta vez, con el lema propuesto para el 2026 que tiene el mensaje de que la familia, el entorno, la comunidad, el equipo de salud y las instituciones tienen un rol fundamental para acompañar a las madres y hacer que la lactancia materna sea sostenible en el tiempo”, afirmó.

La médica explicó que el sector habilitado, adecuado para amamantar y pensado tanto para el personal del hospital como para las madres de la comunidad, será también un lugar propicio para captar donantes de leche humana “y quienes estén en condiciones de donar y quieran hacerlo podrán hacerse aquí la extracción y luego esa leche será enviada al Hospital de la Madre y el Niño para continuar con el proceso”.

Finalmente, la funcionaria remarcó: “Además, queremos aprovechar este nuevo espacio para seguir difundiendo todos los servicios y prestaciones que ofrecemos para cuidar a las madres, las infancias y las familias. Para que cada vecino conozca lo que el Gobierno de la provincia de Formosa pone a su disposición para cuidar la salud”.







