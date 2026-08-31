El nadador Mauricio Arias volvió a subirse a lo más alto del podio

Ganó la general de los 2 kilómetros con neopreno en Monte Hermoso.

El deportista formoseño se impuso este domingo 30 de agosto en una nueva fecha del circuito NAF (Nadadores de Aguas Frías), disputada en Monte Hermoso, Buenos Aires.

Mauricio Arias obtuvo el primer puesto tanto en su categoría como en la clasificación general de los 2 kilómetros con neopreno. Su madre, Josefina Ávila, agradeció el acompañamiento del Gobierno de Formosa a lo largo de su carrera.

Mauricio Arias continúa atravesando un gran momento deportivo y volvió a demostrarlo este domingo 30 de agosto en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. El nadador del Club Natalú se quedó con el primer puesto en su categoría y también con el primer lugar de la clasificación general en la prueba de 2 kilómetros con neopreno correspondiente al circuito NAF (Nadadores de Aguas Frías).

El nuevo triunfo se suma a una temporada especialmente destacada para el joven formoseño de 19 años, que durante los últimos meses llevó su preparación y sus competencias a distintos escenarios del país y del mundo. Arias viene de representar a la Argentina en el X-WATERS Volga 2026, en Rusia, donde finalizó décimo entre más de 150 competidores y consiguió el tercer puesto en su categoría. Posteriormente, participó de la Winter SwimmingWorld Cup 2026, frente al Glaciar Perito Moreno, donde enfrentó por primera vez aguas con temperaturas inferiores a los 2 grados y consiguió múltiples podios.

Su madre, Josefina Ávila, agradeció el acompañamiento provincial que permiten el desarrollo deportivo del joven nadador y la posibilidad de afrontar los distintos compromisos que forman parte de su calendario. El apoyo del Estado provincial se suma así al esfuerzo cotidiano de Mauricio, su familia, sus entrenadores y el Club Natalú, que forman parte del proceso que permitió que el nadador formoseño pueda competir en distintos puntos del país y representar a la provincia y a la Argentina en competencias internacionales

Ahora, en Monte Hermoso, volvió a competir en aguas frías y logró quedarse con la prueba de 2 kilómetros con neopreno. El formoseño fue el mejor de la clasificación general y también terminó primero entre los competidores de su categoría.

Detrás de cada competencia y de cada podio existe un proceso de preparación que requiere entrenamiento, viajes, equipamiento y acompañamiento. En ese camino, la familia de Mauricio destacó especialmente el respaldo que recibió desde Formosa.

En distintas oportunidades, el propio Arias remarcó la importancia de contar con políticas públicas que acompañen a los deportistas desde las etapas de formación hasta el alto rendimiento. "Es muy importante que existan estas políticas públicas, porque permiten que más chicos tengan acceso al deporte y puedan desarrollarse tanto en lo deportivo como en lo personal", había señalado el nadador.

El triunfo conseguido en Monte Hermoso se suma a una serie de resultados que muestran la evolución que Arias viene experimentando en los últimos años. Mauricio comenzó a competir a los seis años y actualmente, con 19, ya cuenta con experiencia en competencias nacionales e internacionales. Durante la temporada 2025-2026 se consagró campeón del Circuito Open Water Argentina.

La posibilidad de entrenar durante todo el año en la piscina olímpica de Formosa también constituye una parte importante de su preparación. La infraestructura deportiva, el trabajo de sus entrenadores, el respaldo familiar y el acompañamiento estatal forman parte del camino que le permitió alcanzar nuevos objetivos.

En las últimas semanas, Arias pasó de competir en el río Volga, en Rusia, a enfrentar las aguas heladas de El Calafate y ahora logró imponerse en Monte Hermoso.

El resultado de este domingo confirma el gran presente que atraviesa el nadador formoseño, quien no solamente ganó en su categoría, sino que fue el ganador de la clasificación general de los 2 kilómetros con neopreno del circuito NAF.

Con nuevos desafíos por delante, el joven del Club Natalú continúa construyendo una carrera que ya trascendió las fronteras de Formosa y que tiene en cada competencia una nueva oportunidad para seguir llevando el nombre de la provincia a lo más alto.



