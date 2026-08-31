31 agosto: Se recuerda el Día de la Obstetricia y la Embarazada

El ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, resaltó la tarea de estos profesionales que brindan acompañamiento, cuidado y atención integral a las personas gestantes durante una etapa fundamental de la vida.

En la Argentina,cada 31 de agosto se conmemora el Día de la Obstetricia y la Embarazada, una fecha que destaca la importancia de la atención y el acompañamiento durante el embarazo, el parto y el puerperio y pone en valor la comprometida labor que realizan los profesionales obstétricos.

En este marco, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, saluda especialmente a los obstétricos y obstétricas que se desempeñan en los hospitales y centros de salud de la provincia, reconociendo su aporte cotidiano al cuidado de la salud materna y perinatal.

Los profesionales de la obstetricia cumplen un rol fundamental en el seguimiento integral de las personas gestantes, participando en los controles prenatales, brindando orientación y acompañamiento, promoviendo hábitos saludables y detectando de manera temprana posibles factores de riesgo que puedan requerir una atención especializada. Su tarea se extiende también al momento del nacimiento y al puerperio, acompañando a las madres y fortaleciendo los cuidados del recién nacido.

Desde la cartera sanitaria provincial se realzó especialmente el compromiso de quienes forman parte de la red pública de salud y desarrollan su labor tanto en la Capital como en las distintas localidades, comunidades y parajes del territorio formoseño.

Con motivo de esta fecha, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un afectuoso saludo a todos los obstétricos y obstétricas de la provincia y, especialmente, a quienes diariamente acompañan a las familias formoseñas.

“Quiero hacerles llegar un abrazo muy grande y mi reconocimiento por la hermosa tarea que realizan, acompañando a nuestras embarazadas con profesionalismo, sensibilidad y un gran compromiso, contribuyendo, a través de su presencia permanente, tanto en los efectores sanitarios como en el territorio, a acercar una atención oportuna, gratuita y de calidad, garantizando el acceso a los controles y a las prestaciones necesaria durante todo el proceso de gestación”.

Seguidamente expresó, que detrás de cada control, de cada consejo y de cada nacimiento “hay un equipo de obstetras que está cuidando dos vidas y acompañando también a una familia”.

“En este día tan especial, quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre cerca, por escuchar, contener y brindar lo mejor de ustedes. Sepan que valoramos profundamente ese trabajo cotidiano y que son una parte muy importante de nuestro sistema público de salud”, manifestó el ministro en el cierre.



