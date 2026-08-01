Día de la Industria: Formosa reafirma su modelo de desarrollo para proteger el empleo industrial ante el contexto nacional

En el marco del Día de la Industria, que se conmemora cada 2 de septiembre en Argentina, el subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, Horacio Cosenza, reafirmó el compromiso del Estado provincial con la defensa y el fortalecimiento del entramado productivo.

En un escenario signado por complejas decisiones a nivel nacional, la cartera local destacó la importancia estratégica de proteger a las empresas como las principales generadoras de empleo genuino, inclusión social y soberanía económica.

El impacto nacional: Pérdida de empresas y desempleo

Cosenza advirtió con profunda preocupación sobre el severo deterioro de la estructura industrial argentina como consecuencia directa de las políticas implementadas por la gestión del presidente Javier Milei.

De acuerdo con los relevamientos del INDEC y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró contracciones históricas en la industria manufacturera y la construcción. Según el IPI (índice de producción industrial) la actividad cayó -10,2%, la capacidad ociosa supera el 40%, es decir que 4 de cada 10 máquinas está parada por falta de demanda. Además, se estima que se perdieron más de 4 mil empresas industriales y la pérdida de puestos de trabajo registrados del sector privado supera los 170.000 empleos.

Asimismo, remarcó que, si bien la administración central promociona periódicamente ciertos indicadores macroeconómicos de sesgo positivo, estos no se traducen en mejoras para la economía real de los trabajadores ni benefician a los sectores productivos que sostienen el mercado interno. “Cuando vemos que la actividad económica ha crecido, tiene que ver con los sectores financieros, mineros y del agro, mientras el entramado industrial y los empleos siguen cayendo”, sostuvo el funcionario.

“Nos encontramos ante esquemas normativos como el RIGI, el RIMI o el denominado 'Súper RIGI' y otras medidas nacionales que resultan ostensiblemente asimétricas: están diseñados para favorecer de manera exclusiva a los grandes capitales externos y a sectores altamente concentrados que ya poseen recursos, permitiéndoles la extracción y exportación de las riquezas del país con nulos o mínimos compromisos de contraprestación, valor agregado o desarrollo de proveedores locales”, señaló Cosenza.

Estos beneficios otorgados a capitales extranjeros significan menos recursos fiscales, que podrían mejorar los ingresos, bienes y servicios públicos de la gente y mejorar la infraestructura, sin embargo para amortiguar el agujero fiscal que se genera y sostener el superávit, el Estado nacional tiene que aumentar tributos regresivos que afectan el bolsillo del ciudadano, compensando apenas un 1,5% del PBI. Al final, las supuestas inversiones que vienen al país las pagamos los ciudadanos a cambio de que se lleven los recursos sin condiciones.

Por otro lado, marcó que al empresario argentino se le exige competir en completa desigualdad, sin disminución de la alta carga fiscal y la falta de un sistema financiero orientado a la producción: Argentina ubica su crédito al sector privado en un magro 15,2% del PBI, una cifra dramáticamente alejada del 52,4% de promedio en América Latina y del 103,4% de Chile. Sin un crédito masivo y accesible, resulta imposible que la inversión privada pueda absorber por sí sola la parálisis total de la obra pública y la reconversión tecnológica que exige el mercado.

A esta situación se suma el deterioro continuo de la infraestructura productiva. De acuerdo con el ranking de desempeño logístico del Banco Mundial, Argentina se ubica en un postergado puesto 73º entre 139 países, condicionada por una dependencia del 77% en el transporte terrestre por camión. Esta matriz de transporte encarece de forma desproporcionada los costos de flete, golpeando de lleno y de manera asimétrica a las industrias del Norte Grande, desprovistas de inversiones en infraestructura troncal.

“Es en este contexto de abandono donde las herramientas locales de asistencia técnica y financiamiento subsidiado cobran un valor clave para sostener en pie la producción regional”, subrayó.

Políticas provinciales: Herramientas concretas para el desarrollo

En contraposición al modelo nacional, Cosenza indicó que Formosa mantiene un esquema de políticas públicas orientadas al resguardo de la producción y el sostenimiento del empleo local, estructurado sobre tres pilares fundamentales: “La menor presión tributaria del país, ya que la provincia ratifica la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) más baja de la Argentina para la actividad industrial, ofreciendo un alivio fiscal concreto y sostenido para las empresas radicadas en el territorio”.

También “financiamiento estratégico, a través de la articulación constante con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y programas de crédito de banca local, se garantizan líneas de financiamiento accesible destinadas a la adquisición de bienes de capital, capital de trabajo y proyectos de expansión productiva” y “asistencia técnica e innovación, con programas permanentes de acompañamiento técnico para mejorar la competitividad, la incorporación de tecnología, la eficiencia de procesos y la capacitación continua de la mano de obra local”, añadió.

De esta manera, sostuvo que “la continua crítica por la alta participación de recursos nacionales en el presupuesto de Formosa no responde a un trato preferencial o a que el Gobierno no apoye al sector privado, como se intenta instalar, sino al desarrollo desigual histórico provocado por la falta de inversiones federales en rutas, transporte fluvial, red eléctrica y conectividad en el Norte Grande”; pero, advirtió que “a pesar de ello, gracias al esfuerzo provincial y a los industriales que siguen priorizando producir, Formosa sigue creciendo en industrias y en proyectos industriales, como los que vamos a visitar durante esta semana conmemorativa”.

Para finalizar, expresó un cálido mensaje de respaldo al sector productivo: “Desde la Subsecretaría valoramos profundamente el esfuerzo, la tenacidad y la decisión transformadora de las empresarias, empresarios, trabajadores, PyMEs y cooperativas industriales que, pese al contexto adverso, eligen diariamente seguir apostando por la producción, invirtiendo en nuestra provincia y sosteniendo los puestos de trabajo que llevan bienestar a miles de familias”.



