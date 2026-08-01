Un cierre y un nuevo comienzo: Diez egresados y 27 nuevos residentes en el HAC

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) llevó a cabo el Acto de Entrega de Certificados de Finalización de las Residencias y dio la bienvenida a los nuevos profesionales que iniciarán su formación en la institución.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del HAC, equipos docentes, profesionales de la institución, familiares y residentes. Estuvo presente el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, el doctor Juan Carlos Atencia, junto a autoridades y directivos de distintas Instituciones.

En esta oportunidad, diez profesionales culminaron sus Residencias, cerrando una etapa de formación marcada por el aprendizaje, la práctica asistencial y el compromiso con la salud. A su vez, 27 nuevos residentes se incorporan al Hospital, dando inicio a un nuevo recorrido de formación en distintas especialidades.

Los nuevos residentes se incorporarán a las especialidades de Cardiología, Cirugía General, Traumatología Bucomaxilofacial y Cirugía Ortognática, Clínica Médica, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Endocrinología, Gastroenterología, Kinesiología, Nefrología, Traumatología y Urología.

Durante su mensaje, el ministro Atencia, destacó la importancia de fortalecer la formación de especialistas dentro del sistema público de salud y remarcó que la excelencia sanitaria requiere no solo de infraestructura y tecnología, sino también de profesionales altamente capacitados.

“La tecnología y los grandes edificios carecen de sentido sin el talento humano adecuado”, expresó Atencia, al poner en valor la formación de profesionales como una herramienta fundamental para fortalecer el sistema sanitario provincial.

Asimismo, destacó el compromiso de quienes culminaron su residencia, resaltando que esta etapa no solo permite adquirir conocimientos y experiencia en el abordaje de patologías complejas, sino también desarrollar valores fundamentales como la ética, la empatía y el compromiso con los pacientes y sus familias.

Las Residencias constituyen un espacio fundamental para la formación de nuevos profesionales, donde el conocimiento y la práctica asistencial se integran en un proceso de aprendizaje continuo, acompañado por equipos profesionales altamente capacitados.

La jornada tuvo así un doble significado: reconocer a quienes culminaron una etapa y acompañar a quienes comienzan este camino de formación. Un momento que refleja el compromiso del Hospital de Alta Complejidad con la capacitación permanente y con la construcción de nuevos profesionales para el sistema público de salud.

Desde el HAC se destacó que formar profesionales es también construir futuro, fortaleciendo un sistema sanitario que apuesta al conocimiento, la capacitación y al compromiso de sus equipos para brindar una atención de calidad a la comunidad formoseña.



