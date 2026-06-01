Villarruel aseveró que la tarifa eléctrica de Formosa es “la más competitiva a nivel nacional”

La diputada cuestionó los dichos de su par por no tener “sustento legal ni técnico” y expuso cómo el Gobierno libertario es responsable de estos incrementos.

Ante las declaraciones de una legisladora de la oposición local quien manifestó que la responsabilidad del aumento de la tarifa eléctrica es responsabilidad del Gobierno provincial, la diputada justicialista, Claudia Villarruel, en coincidencia con el bloque que integra en la Legislatura de Formosa, consideró una “actitud irresponsable” la de “exhibir números que no tienen sustento técnico ni legal”.

Y, agregó, que “sólo demuestra una campaña de desinformación ante tantos usuarios que día a día tienen que afrontar las políticas de ajuste del Gobierno nacional”.

“La tarifa eléctrica de Formosa es la más competitiva a nivel nacional; y esta afirmación tiene sustento académico a través del informe de la UBA-CONICET, que ubica a la provincia, para un consumo de 265 KW/hs en $25.321; a Misiones en $41.834; a Corrientes en $57.554; y a Chaco en $42.013”, indicó.

Al mismo tiempo que, ratificó: “Este informe ubica a Formosa con el VAD más barato de la región y del promedio nacional”.

En cuanto a que el VAD aumentó el 220 %, Villarruel dijo que “este dato carece de sustento técnico y legal” y “responde a una campaña que pretende confundir a los consumidores, ocultando que los verdaderos responsables del aumento son el gobierno nacional a los cuales acompañan”-

“Tal es así que de cada cien pesos que se cobra por el servicio de energía $56,4 corresponden solo al costo de abastecimiento mayorista, después hay que considerar los impuestos que, en el caso de Formosa, solo se aplica el impuesto nacional del IVA, este en los cien pesos cobrados asciende a la suma de $ 17,4 y finalmente el VAD es de $ 26,3”, precisó.

Y agregó: “De este análisis surge evidente que más del 74% de cada cien pesos pagados a la distribuidora son retenidos por el Gobierno nacional; y solo el 26% es destinado para el mantenimiento y operación de la empresa REFSA”.

Respecto, a las variaciones de energía, la Diputada reprochó que “no se puede decir que asciende al 118%” ya que, del análisis de las normativas de los organismos competentes, como es la Secretaría de Energía, “se desprende que la variación asciende al 300%, dato que surge de analizar la variación de la resolución 883/23 del Gobierno anterior con la actual 109/26”.

“Otros conceptos que integran la tarifa son los referentes a la potencia y el transporte, partiendo de las mismas normas ya citadas se puede observar que las variaciones son de transporte 5.572% y de la potencia variación del 9.906%”, detalló.

Sobre el final, Villarruel concluyó que, de los datos expuestos, “mienten en cuanto al aumento del servicio de energía eléctrica, eludiendo la responsabilidad que les cabe sobrela decisión política de aumentar el servicio eléctrico”.



