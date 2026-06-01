Atencia saludó a médicos otorrinolaringólogos y a los psicólogos sociales en su día

Con motivo de celebrarse este 25 de junio el Día del Médico Otorrinolaringólogo y el Día del Psicólogo Social, el ministro expresó su reconocimiento a estos profesionales por su compromisoy aporte diario al fortalecimientodel sistema público de salud.

“En este día tan importante para los profesionales de la otorrinolaringología y de la psicología social les hago llegar todo mi afecto, mis felicitaciones y un cordial saludo. Sobre todo, a quienes ejercen en el sistema público de salud de nuestra provincia”, enunció el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia.

Seguidamente, destacó el compromiso y la calidad humana con la que los profesionales de ambas disciplinas desarrollan diariamente su labor, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante una atención integral y cercana, enmarcada en el Modelo Formoseño de salud.

“Estos especialistas desempeñan un rol indispensable dentro de los equipos interdisciplinarios que forman parte de los hospitales y centros de salud de la provincia, aportando conocimientos científicosy prácticas que enriquecen el trabajo cotidiano, siempre acompañado por una permanente vocación de servicio”, remarcó.

El médico otorrinolaringólogo es quien se encarga del cuidado de la salud auditiva, como también de la detección, diagnóstico y tratamiento de afecciones que pueden afectar la nariz, la garganta, la voz, las glándulas salivales y otras partes de la cabeza y cuello.

Por su parte, los psicólogos sociales tienen un rol trascendental en el acompañamiento de las personas, las familias y las comunidades. Su mirada sobre los procesos grupales y comunitarios constituye una herramienta valiosa para la promoción de vínculos saludables, la prevención y la construcción de una sociedad más solidaria, empática, inclusiva e integradora.

En tal sentido, el titular de la cartera sanitaria destacó que el Gobierno de Formosa sostiene una concepción integral de la salud, en la que el trabajo articulado de las distintas especialidades permite brindar respuestas más eficaces a las necesidades de la población.

"Cada profesional aporta conocimientos y capacidades que enriquecen el sistema sanitario. Por eso, en esta fecha, aprovecho para agradecer profundamente a todos por la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad puestas al servicio de los pacientes y de toda la comunidad”, señaló al concluir.



