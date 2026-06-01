Importante convocatoria en el taller “Creá tu Tienda Online en un Día”

Con una importante convocatoria de emprendedores, comerciantes y representantes de pequeños negocios, la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), llevó adelante el taller gratuito “Creá tu Tienda Online en un Día”, una propuesta de formación orientada a fortalecer la transformación digital y ampliar las oportunidades de comercialización de los emprendimientos formoseños.

La capacitación estuvo a cargo de Denis Núñez, Licenciada en Diseño y Comunicación Transmedia, quien guió a los participantes en la creación y configuración de sus propias tiendas online a través de la plataforma Empretienda, brindando herramientas prácticas para comenzar a vender en internet de manera profesional.

Durante la jornada, los asistentes trabajaron sobre sus propios proyectos, aprendiendo a personalizar sus tiendas, cargar productos, vincular redes sociales y configurar métodos de pago y envío, con el objetivo de contar al finalizar el taller con un canal de venta digital listo para operar.

Al respecto, el gerente de la ADE, el contador Guillermo Arévalo, destacó “la gran participación registrada y el interés demostrado por los emprendedores en incorporar herramientas digitales que les permitan potenciar sus negocios. Asimismo, dijo que este tipo de capacitaciones forman parte de una agenda permanente de formación destinada a acompañar el crecimiento de emprendedores y empresas mediante conocimientos y herramientas adaptadas a las demandas actuales del mercado”.

Por su parte, la disertante, Denis Núñez valoró el compromiso de los participantes y destacó la importancia de que los emprendimientos cuenten con una tienda online propia. En ese sentido, señaló que “disponer de un espacio digital de ventas permite profesionalizar la presencia comercial, llegar a nuevos clientes y complementar las estrategias desarrolladas en redes sociales”.

Los asistentes también manifestaron su satisfacción con la propuesta, subrayando el carácter práctico del taller y la posibilidad de adquirir conocimientos aplicables de manera inmediata a sus negocios. Muchos de ellos valoraron especialmente la oportunidad de avanzar en la creación de su propia tienda online durante la capacitación y contar con el acompañamiento técnico necesario para resolver dudas y optimizar sus estrategias de venta digital.



