A pesar de la lluvia, con éxito se comercializaron los chivitos del oeste formoseño



En la ciudad de Formosa, en la feria paippera del Polideportivo La Paz se dispuso su venta en una jornada especial por el Día del Padre que se celebra este domingo 21. Asimismo, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña también contó con este producto en el punto fijo de Avenida Kirchner 1855.

Impulsada por el Gobierno de Formosa, a través de una logística que permitió que la producción de chivitos del oeste llegara a la ciudad de Formosa, fue posible la comercialización de este producto en la feria paippera del Polideportivo La Paz, donde fue todo un éxito la jornada especial organizada con motivo del Día del Padre.

En el marco de esa celebración, se dispuso este viernes 19 la venta a un valor de $ 6500 el kilo. A pesar de las inclemencias del tiempo, se tuvo nuevamente una gran aceptación por parte del público que muy temprano concurrió a la sede ubicada en Joaquín de los Santos 1200, interesada en ese producto característico procedente de la región oeste de la provincia de Formosa.

Desde la Ruta Nacional N° 86, más precisamente del paraje La Esperanza, llegó un total de 215 reses, siendo que la mitad de ellas se comercializó en la feria, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Paola Casco, responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto PAIPPA.

La otra mitad se destinó al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, añadió y subrayó que desde la gestión provincial se implementa esta estrategia con el objetivo de que el productor paippero pueda mejorar su calidad de vida. Es decir que todo lo que realiza, con sacrificio, en su chacra se vea retribuida desde el punto de vista económico, resumió.

Por otro lado, en esta jornada especial también el Área de Valor Agregado impulsó una actividad en la que sus integrantes cocinaron un estofado de chivo. “Esa comida tradicional del oeste formoseño se preparó con la intención de mostrarles a los vecinos qué pueden elaborar con los productos que se venden en la feria”, indicó.

Y aprovechó para señalar que “el PAIPPA es cultura, tradición”, es decir que se fortalece lo nuestro en ese sentido, a través del fomento de este espacio que “es una oportunidad para también darle un mayor provecho a la producción formoseña”.

Soberanía Alimentaria Formoseña

Por otro lado, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) adelantó este viernes la celebración por el Día del Padre, específicamente en el local que funciona en la avenida Néstor Kirchner 1855, a la altura del Hospital de Alta Complejidad, se comercializaron los chivitos.

La integrante de ese programa Ivonne Arce señaló que “este producto era sumamente esperado por los vecinos y clientes habituales” que, a pesar del mal tiempo, concurrieron a ese centro fijo a adquirirlo desde tempranas horas de la mañana.

Al igual que en el PAIPPA, el kilo de la carne de chivito costaba $ 6500, un precio accesible fijado a partir de una política sostenida por el Gobierno provincial, articulada desde lo productivos por los organismos con competencia en la materia y los pequeños productores, en este caso de la región oeste.



