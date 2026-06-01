Actividad por el Día de la Bandera en la explanada del Concejo Deliberante

El presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa, Darío Di Martino, destacó la exitosa realización de un emotivo acto en conmemoración del Día de la Bandera en la explanada del edificio legislativo comunal.

“Es un día muy especial para todos los argentinos. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio, que es de los vecinos y de toda la comunidad formoseña”, expresó Di Martino.

“Contamos nuevamente con la presencia del coro Canta Conmigo, que siempre nos acompaña, y a pesar del fresco, hubo una muy buena convocatoria”, agregó.

El titular del Concejo recordó que, durante la inauguración del nuevo edificio junto al gobernador Gildo Insfrán y al intendente Jorge Jofré, se decidió habilitar esta explanada como un espacio público moderno y abierto a la comunidad, destinado a actividades culturales y recreativas.

“Hay mucha gente que desea participar de distintas propuestas en esta explanada y seguiremos abriéndola. Desde el Concejo ponemos a disposición la infraestructura, el equipamiento y las ganas para que estas actividades se puedan realizar”, afirmó.

Di Martino también valoró la recuperación del lugar: “Este espacio fue recuperado gracias al excelente trabajo del Municipio y hoy forma parte del circuito turístico de la ciudad".

"Es un orgullo ver cómo mucha gente se asombra al conocer nuestro Concejo Deliberante, que cuenta con una infraestructura de avanzada a nivel país. Sin dudas, esto embellece toda la ciudad de Formosa”, concluyó.