Siguen abiertas las inscripciones al Diplomado en Gestión de Emprendimientos

El segundo módulo se dictará el próximo 7 de julio de 18 a 20 horas

El pasado martes dio inicio, con el desarrollo del primer módulo, el Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos organizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) y la Escuela de Ejecutivos de Córdoba.

La propuesta, orientada a brindar herramientas concretas para transformar emprendimientos en negocios rentables, sostenibles y con mayores posibilidades de crecimiento, continúa con sus actividades y mantiene abierta la inscripción para quienes deseen sumarse. Si bien ya se llevó adelante el primer encuentro, los interesados aún están a tiempo de incorporarse y aprovechar los contenidos previstos para los próximos módulos.

La capacitación se desarrolla en modalidad online en vivo y se estructura en tres etapas: Entender, orientada a evaluar oportunidades y validar modelos de negocio; Rentabilizar, centrada en costos, precios, márgenes y gestión financiera; y Conducir, enfocada en la planificación estratégica, ventas, indicadores y mejora continua.

Desde la ADE destacaron que quienes aún no se inscribieron están a tiempo de incorporarse a esta propuesta formativa, que aborda temas clave como evaluación de oportunidades de negocio, gestión financiera, ventas y planificación estratégica.

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse a través de WhatsApp al 3704 32-9154, o acercarse a las oficinas de la ADE, ubicadas en Av. Paseo Costanero Vuelta Fermoza y Brandsen de la ciudad de Formosa.



