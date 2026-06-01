Villa Dos Trece: Investigan la muerte de un hombre en una zona rural de colonia Roda

• Según testigos, se habría disparado en forma accidental con una escopeta

Efectivos de la Comisaría Villa Dos Trece secuestraron una escopeta e iniciaron las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias en que murió un poblador de 33 años en un sector rural de la Colonia Roda.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles último, alrededor de las 13:50 horas, cuando una comisión policial se trasladó hasta el establecimiento rural “La Invernada”, para verificar un presunto disparo accidental con arma de fuego.

Al lugar también concurrió el personal del Hospital de Villa Dos Trece y cerca de las 15:40 horas los uniformados observaron la llegada desde una zona de monte de dos hombres a caballo y un tercer equino que transportaba el cuerpo de un hombre.

Al descenderlo, se constató que presentaba una herida sangrante en la zona abdominal; mientras que el personal médico confirmó que el cuerpo, de quien en vida fuera Adrián Rodas, no registraba signos vitales.

En el lugar también fueron identificados los dos hombres que lo acompañaban al momento del hecho, uno de los cuales hizo entrega voluntaria de una escopeta calibre 16 con la cual la víctima se habría efectuado accidentalmente el disparo.

Luego los integrantes de la Policía Científica realizaron las pericias, entre ellas pruebas de dermotest y el secuestro del arma de fuego, además de una vaina servida calibre 16 hallada en el interior del cañón.

Debido a las inclemencias climáticas, el cuerpo fue trasladado hasta Villa Dos Trece para continuar con las actuaciones procesales.

Luego, por disposición de la magistratura interviniente, fue derivado a la Morgue Judicial de la ciudad de Formosa para la autopsia.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La investigación continúa a fin de determinar fehacientemente las circunstancias en las que ocurrió el hecho. (Con foto)







