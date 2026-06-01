Formosa se prepara para honrar a su Santa Patrona

Bajo el lema "Con María del Carmen construimos una Iglesia sinodal que escucha, discierne y acompaña", la comunidad católica formoseña iniciará las actividades previas y el tradicional novenario en honor a la Madre de los Formoseños.

La feligresía católica de la provincia comenzó la cuenta regresiva para una de las manifestaciones de fe más importantes del calendario litúrgico local: la Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Carmen. En las últimas horas se difundió de manera oficial el programa completo de actividades que abarcará tanto los ritos de preparación como los días del novenario y la gran celebración central.

Inscripciones para el Escapulario

Las actividades formales comenzarán con el período de inscripción para recibir el Escapulario de la Virgen del Carmen. Los interesados podrán registrarse desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio en la Secretaría Parroquial, en los horarios de 8:30 a 11:00 y de 17:00 a 20:00.

Posteriormente, el sábado 4 de julio a las 16:00 se dictará una charla preparatoria en el Salón Franciscano, concluyendo el rito con la imposición del Escapulario el domingo 5 de julio durante la misa de las 10:00.

Inicio del Novenario y visitas especiales

El novenario litúrgico se desarrollará con temáticas diarias enfocadas en la sinodalidad y la vida eclesial. El primer día, correspondiente al martes 7 de julio, se reflexionará bajo el tema "Iglesia sinodal, Iglesia de escucha, comunión y misión", oportunidad en la que se recibirá a la Imagen de la Virgen Peregrina y se contará con la participación de la Parroquia San Luis Rey de Francia.

Uno de los momentos destacados de las jornadas previas tendrá lugar el miércoles 8 de julio (2º día del novenario), cuando la imagen de la Virgen del Carmen cruzará la frontera para visitar la vecina localidad de Alberdi, en la República del Paraguay, a partir de las 09:00. El regreso de la sagrada imagen está previsto para el jueves 9 de julio a las 16:00, momento en el cual se realizará el rezo del Santo Rosario por la Patria en el Puerto local.

A lo largo de los nueve días, diferentes sectores, movimientos pastorales y parroquias de las zonas Oeste, Pilagá, Centro, Pilcomayo, Bermejo y Capital se turnarán para participar de las misas centrales de las 20:00, las cuales estarán precedidas diariamente por la Coronilla de la Divina Misericordia a las 15:00 y el Santo Rosario a las 19:15. Cabe destacar que el programa original presenta algunas inconsistencias tipográficas en los años de los días intermedios (registrados como 2025), aunque la correlación de los días de la semana y las fechas confirman la continuidad del cronograma de cara a la festividad.

Entre otras actividades especiales, el sábado 11 de julio se llevará a cabo una jornada de oración con el rezo de las 1.000 Ave Marías, desde las 07:00 hasta las 14:00, mientras que el martes 14 se celebrará una misa especial por los enfermos a las 16:00, coordinada por la Pastoral de la Salud.

Vísperas y Saludo de Medianoche

La jornada previa al día patronal, el miércoles 15 de julio, incluirá por la noche la tradicional Serenata a la Virgen de la Frontera, que se realizará a partir de las 21:30 en el Salón Alegría. Al llegar la medianoche (24:00), la comunidad se congregará para el emotivo saludo a Nuestra Señora del Carmen, marcando el inicio formal de su día.

Jueves 16 de Julio: Fiesta Central

El día de la Fiesta Patronal contará con un nutrido programa desde las primeras horas de la mañana:

• 06:00 hs: Rezo del Santo Rosario de La Aurora, con columnas de fieles que partirán simultáneamente desde distintas intersecciones de la ciudad: Junín y Moreno; Fontana y Pringles; Brandzen y Av. 9 de Julio; Salta y Padre Patiño; y Moreno y Paraguay.

• 06:30 y 08:00 hs: Celebración de las primeras misas de la mañana.

• 10:00 hs: Santa Misa orientada especialmente a los niños.

• 15:00 hs: Inicio de la tradicional y masiva Procesión con la imagen de la Virgen del Carmen, recorriendo la Avenida Independencia y Circunvalación.

Al finalizar el recorrido procesional, se celebrará la Santa Misa central, la cual será presidida por el Obispo Diocesano de Formosa, Monseñor José Vicente Conejero Gallego, cerrando así las celebraciones en honor a quien es invocada en su oración oficial —compuesta en su momento por Monseñor Pacífico Scozzina— como la "Madre de los formoseños, vida, dulzura y esperanza nuestra".