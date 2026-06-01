Aprehendieron a dos sujetos y secuestraron un arma de fuego

• El Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 tomó intervención en el caso

Integrantes de la Subcomisaría Namqom detuvieron a dos hombres y secuestraron un rifle calibre 22, durante un allanamiento iniciado en el marco de la investigación de un caso de “Amenazas con arma”.

Tras el inicio de la causa judicial y según lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, se realizó la requisa domiciliaria en el barrio Norte Bis de la ciudad de Formosa.

El allanamiento se concretó en la tarde del miércoles último, donde fueron detenidos dos individuos de 18 y 38 años, imputados en la causa y se secuestraron un rifle 22, un cartucho del mismo calibre apto para disparo, siete cartuchos calibre 32 y dos vainas servidas de escopeta.

Toda la intervención se realizó con la colaboración del personal de las dependencias nucleadas por la Delegación Unidad Regional Uno - Distrito Cinco y con la participación de la Delegación de Policía Científica, que documentó la intervención.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde ambos hombres fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)





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