Néstor en Bloque llega a Formosa

El reconocido referente de la música tropical y urbana llegará a Formosa para presentar un show imperdible, repasando los grandes éxitos que lo convirtieron en una de las figuras más importantes del género. La cita para ver a Néstor en Bloque es el viernes 10 de julio a las 21, en el Club Sol de América (Villar Brizuela y Coronel Bogado. B° San Miguel)

Con más de 20 años de trayectoria internacional y millones de kilómetros recorridos en giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Néstor en Bloque se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música tropical y urbana. Actualmente radicado en Miami, continúa expandiendo su música a nivel global, conectando culturas y audiencias con un estilo único y en constante evolución.

Como artista de The Block Inc y OneRPM, mantiene una intensa actividad en la escena internacional, llevando su propuesta a nuevos mercados y reafirmando una carrera caracterizada por su vigencia, impacto y crecimiento permanente.

Una oportunidad única para disfrutar en vivo de uno de los artistas más representativos y vigentes de la música tropical argentina.

Entradas

Las entradas estarán disponibles con una PREVENTA LIMITADA CON DESCUENTO desde treinta y cinco mil pesos a partir del lunes 15 de junio, desde las 10, a través del portal www.aerticket.com.ar. La venta física comenzará el lunes 22 de junio en el local Punto Norte, ubicado en la esquina de España y Sarmiento. Las compras en el punto de venta físico serán únicamente en efectivo.