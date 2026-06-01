“Estamos trabajando para que el Justicialismo ofrezca una propuesta para 2027”

El diputado provincial y presidente provisional de la Legislatura, Dr. Armando Felipe Cabrera, participó este viernes por la tarde del acto de lanzamiento de las Olimpiadas de Confraternidad Docente 2026, organizadas por la Comisión Directiva de AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica).

Durante el evento, el legislador valoró la iniciativa al destacar que se enmarca en el Modelo Formoseño. “Estas jornadas son una expresión clara de las escuelas técnicas: confraternizar, compartir experiencias y fortalecer lo educativo”, afirmó.

En el plano político nacional, Cabrera lamentó el desfinanciamiento de la Nación hacia la educación pública y advirtió sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios.“Estos ajustes no solo afectan al sector educativo, sino a toda la economía argentina: la industria se resiente y los puestos de trabajo se pierden día a día”, señaló.

Además, criticó el rumbo del Gobierno nacional: “El proyecto de Javier Milei está pensado para la clase alta, para un grupo reducido de argentinos, mientras la gran mayoría está siendo destruida”.

Finalmente, el referente del PJ formoseño cerró con un mensaje de cara al futuro: “Estamos trabajando para que el Movimiento Nacional y Popular Justicialista ofrezca una propuesta clara y superadora para el 2027".

"Consideramos que la propuesta de la derecha no será suficiente para el pueblo argentino. Ya conocemos su política económica e ideológica”.



