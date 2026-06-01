Bioeconomía y el Modelo Formoseño: El camino soberano hacia el desarrollo sostenible y la vanguardia tecnológica

Este miércoles 17 de junio de 2026 marcará un antes y un después en la matriz productiva de la región. Bajo la supervisión directa del gobernador de la provincia, el Dr. Gildo Insfrán, el Puerto de Cargas de la ciudad de Formosa recibió las primeras seis mil toneladas de mineral de hierro transportadas por la hidrovía desde Corumbá, Brasil. Este cargamento no es un hecho aislado: es el combustible fundacional para la planta “Fermosa Biosiderúrgica”, emplazada en nuestro Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. Con este paso, la teoría se transforma en acero y Formosa se consolida, de forma indiscutible, como la única provincia del Nordeste Argentino (NEA) en materializar una mirada económica de esta envergadura.

Al presidir este desembarco, el gobernador Insfrán sintetizó con precisión la magnitud del acontecimiento: “Hoy es un hito histórico en la producción industrial formoseña, que aprovecha las oportunidades de la infraestructura construida a lo largo del tiempo, con el crecimiento de la producción local, la generación de fuentes de trabajo y, en este caso particular, la formación de clústeres logísticos y tecnológicos vinculados a la siderurgia y la producción de carbón”.

El arraigo global de la Bioeconomía y la respuesta doctrinaria local

Para dimensionar este logro, es necesario recordar de dónde venimos. La bioeconomía nació formalmente en la década de 1970 con los planteos del economista Nicholas Georgescu-Roegen, quien demostró que los procesos económicos están irrevocablemente ligados a los límites biológicos de la Tierra. Hoy, su arraigo más dinámico está en los países y regiones que logran generar valor industrial sin destruir su entorno.

Sin embargo, a diferencia de los modelos transnacionales fríos y deshumanizados, el Modelo Formoseño dota a esta transición de un sentido profundamente humanista y soberano: la producción debe tener como centro al hombre. Esta doctrina ha alcanzado su máxima jerarquía jurídica e institucional a través de la Nueva Constitución de la Provincia de Formosa del año 2025, que blinda el crecimiento integrado, la justicia social y el uso racional de los recursos de nuestro territorio bajo un esquema de planificación estrictamente provincial.

Esta visión sintoniza plenamente con los desafíos morales de la Iglesia global. En su reciente encíclica "Magnífica humanitas" (2026), el Papa León XIV lanzó una severa advertencia contra el "paradigma tecnocrático", ese sistema globalizado que prioriza la eficiencia algorítmica y el lucro desmedido por encima de la dignidad del trabajador y el cuidado de la Casa Común. Frente a esa deshumanización tecnocrática, Formosa responde con hechos: una industria sustentable que genera empleo digno y arraigo local.

El diseño estratégico y el andamiaje legal

Este modelo no surge del azar, sino de un marco legal soberano y dinámico. La evolución legislativa de la provincia, que pasó de la antigua Ley N° 1552 a la sanción de la vigente Ley N° 1660 (Programa de Ordenamiento Territorial - POT-For), demuestra una madurez institucional ejemplar. La Ley 1660 funciona como una sólida herramienta técnica que concilia de forma armónica la expansión agroindustrial e industrial con la protección estricta de nuestros bosques nativos y recursos naturales.

La logística de "Fermosa Biosiderúrgica" y el valor del vinal

El arribo de estas 6.000 toneladas iniciales marca el inicio de un circuito logístico continuo de gran magnitud. Según detalló Paulo Labbate, gerente del proyecto, la planta requerirá un flujo mensual de aproximadamente 20.000 toneladas de mineral de hierro y 3.000 toneladas de caliza, insumos que dinamizarán por completo nuestro sistema portuario.

Pero el verdadero corazón bioeconómico y ecológico de este proyecto radica en su fuente energética: la producción de arrabio verde se sustentará utilizando carbón vegetal obtenido del abundante vinal de la provincia. De esta manera, una especie vegetal considerada históricamente un problema para los campos se convierte, mediante el agregado de valor en origen, en un recurso estratégico y en un mercado de oportunidades para los productores de carbón locales.

Este despliegue viene acompañado de obras de infraestructura complementarias críticas ejecutadas por el gobierno provincial. El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, precisó que ya cuenta con más de un 65% de avance la construcción del acceso pavimentado de 1.100 metros al Puerto de Cargas, diseñado con un terraplén de compactación especial apto para el tránsito pesado que trasladará el mineral hasta el Polo Científico y, posteriormente, el arrabio terminado hacia los mercados de exportación. A esto se le suma la pavimentación y obras de desagüe estructurales en arterias clave de la ciudad como la calle Martín Rodríguez, demostrando un crecimiento urbano e industrial planificado en paralelo.

La fragua del conocimiento: El Instituto Politécnico Formosa

Una industria de vanguardia es inviable sin profesionales locales altamente calificados. Aquí es donde el Instituto Politécnico Formosa "Dr. Alberto Marcelo Zorrilla" se erige como el pilar fundamental para garantizar la soberanía tecnológica y la formación continua mediante una educación universitaria politécnica de avanzada para toda la región. Sus carreras estratégicas se acoplan de forma perfecta a las necesidades de este nuevo clúster industrial:

• Mecatrónica: Disciplina indispensable para la automatización, control de procesos y mantenimiento inteligente de la planta biosiderúrgica.

• Química Industrial: Clave para el análisis de los materiales, la optimización en la transformación de la biomasa (carbón de vinal) y el control de los estándares ambientales.

• Desarrollo de Software Multiplataforma: El soporte digital necesario para la gestión de datos logísticos, trazabilidad de la producción y optimización de recursos.

• Telecomunicaciones: Infraestructura de conectividad imprescindible para enlazar los nodos del Polo Tecnológico, el Puerto de Cargas y los centros de comando.

• Formación Continua en Electromedicina: Una especialización de vanguardia que asegura la transferencia de capacidades tecnológicas para proteger la salud de nuestro capital más valioso: el pueblo formoseño.

A través de sus consolidados trabajos de extensión, el Politécnico derrama este conocimiento directamente sobre el entramado socio-productivo de la provincia, cumpliendo con la premisa de vincular sólidamente la educación con la producción y el trabajo.

Formosa está dando una lección de autonomía económica al resto del país. Mientras otros sectores se rinden ante lógicas primarizadas o financieras, nuestra provincia traza un rumbo propio. Es, en palabras del propio Dr. Gildo Insfrán, el momento de reafirmar nuestras convicciones compartidas: “Es tiempo de construir, de confiar aún más en nuestro Modelo Formoseño, carta de navegación que ya nos ha conducido por avatares difíciles, indicándonos el rumbo correcto hacia aguas tranquilas y a puerto seguro... Confiemos en nuestras capacidades colectivas e individuales, en nuestra historia y, armados con voluntad, coraje y convicción, sigamos adelante”. Las barcazas amarradas en nuestro puerto son la prueba ineludible de que el futuro ya desembarcó en Formosa.

Carlos Raúl Enrique Salina

Doctor en Ciencias Económicas, Especialista en Docencia Universitaria, Contador Público y Abogado.







