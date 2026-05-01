Vialidad Provincial trabaja en remover la estructura del puente sobre el riacho El Pucú

Los trabajos se realizan por partes debido al profundo deterioro de esa vía de acceso al barrio Sagrado Corazón. Demandarán al menos diez días y posteriormente se colocará un nuevo puente Bailey.

El administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), el ingeniero Javier Caffa, informó a AGENFOR que se está trabajando en remover la estructura del puente que está sobre el riacho El Pucú, para posteriormente reemplazarla por una nueva tipo Bailey.

Los trabajos que realiza el personal del organismo provincial vienen a dar respuesta a la demanda de la comunidad del Sagrado Corazón de la ciudad de Formosa, ya que esa es la vía de acceso principal a dicho barrio, sobre la calle Juan José Silva.

Allí se encuentra este puente metálico instalado en el 2015, luego refaccionado en el 2020, sin embargo, a pesar de los acondicionamientos, precisó que “la estructura y el piso sufrieron una erosión importante, por un lado, por el tiempo transcurrido y por el otro, por la acción de las aguas del riacho El Pucú, que muchas veces se mezclan con las residuales”.

Por ese motivo, actualmente, sostuvo que se está desmontando todo el piso y el tablero del puente debido a esa corrosión constatada tras una evaluación hecha a “la estructura inferior, de soporte, las viguetas, vigas principales”, entre otras partes.

Es decir que Vialidad Provincial tomó la decisión de realizar este trabajo, subrayó. Ello “a través de seccionar por partes todo esto para removerlo, con el fin de montar otro puente nuevo metálico que reemplazará al actual”, confirmó.

En ese punto, según estimó, “demandaría al menos diez días desmontar la estructura, que es lo primero que se debe hacer”. “Con herramientas especiales, se deberán cortar los pisos, después las viguetas, las vigas y la estructura principal, para luego ir removiendo por partes”, enumeró.

E insistió en marcar que ello se realiza “con cuidado por el deterioro del puente y también por la seguridad del personal”.

Una vez que se finalice con este trabajo, lo siguiente será “trabajar en las cabeceras, que son los apoyos del puente de ambos lados, consolidarlos y, a la vez, limpiar toda la zona inferior del riacho”, continuó diciendo Caffa.

Para así después “armar y colocar el nuevo puente Bailey”, adelantó y destacó que esa estructura ya está en el Distrito Capital de la DPV. De esta tarea tan específica, puso en relieve que se ocupará el personal del organismo que está capacitado para ello.

Los vecinos del Sagrado Corazón, por su parte, se hicieron eco de los trabajos y agradecieron al gobernador Gildo Insfrán y a Vialidad Provincial por esta obra que se está ejecutando, a partir de la cual se da respuesta a la comunidad de la zona que demandaba una solución a este puente que se encontraba anulado.











