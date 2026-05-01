El Hospital de Gran Guardia celebró un nuevo aniversario

De manera ininterrumpida, brinda servicios integrales de salud tanto a los vecinos del pueblo como a quienes viven en las colonias cercanas.

El ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un fraterno saludo a todo el personal que cuida de la salud de la población de esta localidad del Departamento Formosa, ubicada a unos 90 kilómetros de la ciudad capital.

El Hospital de Gran Guardia cumplió este miércoles 3 de junio un nuevo aniversario. Dicho efector, de manera ininterrumpida, brinda servicios integrales de salud tanto a los vecinos del pueblo como a quienes viven en las colonias cercanas.

Cabe destacar que, en esta misma fecha, del año 2019, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, presidió el acto de inauguración del nuevo hospital, situado en el corazón de la localidad y que había comenzado con sus actividades el 19 de marzo de 1947, según los datos que constan en los libros históricos.

“Quiero hacer llegar mi saludo y mi agradecimiento a todo el equipo del querido Hospital de Gran Guardia que está celebrando hoy un año más de ocuparse, día tras día, de atender y de cuidar la salud de todos los pobladores de esa zona de nuestra provincia”, expresó el ministro Atencia.

“Desde aquí, les envío a todos mi sincero reconocimiento por su entrega silenciosa, generosa y comprometida con quienes acuden al hospital por un problema de salud y reciben una respuesta no solo profesional sino, sobre todo, humana”, agregó.

En el cierre, el titular de la cartera sanitaria provincial puso en valor el rol del nosocomio dentro del sistema público de salud de la provincia, destacando que su trabajo diario contribuye al fortalecimiento de la red provincial de efectores sanitarios y a la consolidación del Modelo Formoseño.



