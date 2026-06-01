Vera defendió el federalismo y cuestionó duramente a Paoltroni durante una charla en la Casa del Estudiante

El diputado provincial del PJ participó del cuarto encuentro organizado por la Casa del Estudiante del Interior, donde expuso sobre federalismo y autonomía provincial. Además, criticó al senador libertario Francisco Paoltroni por sus cuestionamientos a Formosa y reivindicó el modelo de desarrollo impulsado por la provincia.

Durante el cuarto encuentro de charlas organizado por la Casa del Estudiante del Interior, el diputado provincial justicialista Rodrigo Vera brindó una exposición centrada en el federalismo y la autonomía provincial, destacando la importancia de defender la identidad y los intereses de Formosa frente a las políticas centralistas.

En su intervención, Vera sostuvo que el orgullo por el lugar de origen constituye una base fundamental para el desarrollo personal y colectivo. En ese sentido, advirtió que los Gobiernos nacionales que desconocen el federalismo y concentran las decisiones y recursos en la región central del país terminan perjudicando a las provincias del norte y del sur.

“Desde Formosa, defender a nuestra provincia y al federalismo es una forma de defender la igualdad de oportunidades, la justicia social y la posibilidad de que todos podamos desarrollarnos en el lugar donde nacimos”, afirmó.

El legislador remarcó que el federalismo forma parte de la esencia constitucional e histórica de la Argentina y consideró que su debilitamiento implica cercenar oportunidades para millones de ciudadanos del interior.

Durante la charla, a la que tuvo acceso la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), también se refirió a la actualidad política provincial y lanzó fuertes críticas contra el senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni. Vera calificó como un “papelón” la postura del legislador nacional y cuestionó que sus planteos estén dirigidos a desacreditar a la provincia que representa.

“Cuando tu única propuesta es atacar a la provincia que decís representar y menospreciar el voto soberano de la gente que eligió a sus autoridades, no solamente no sos un buen senador, sino que directamente no te podemos considerar ni siquiera un comprovinciano”, expresó.

Asimismo, señaló que existe un sector de la oposición que basa su estrategia política en cuestionar permanentemente a Formosa ante los medios nacionales. Según Vera, esa actitud no afecta al Gobierno provincial, sino que perjudica la imagen y los intereses de todos los formoseños.

“El formoseño conoce su realidad, no necesita que desde Buenos Aires le digan cómo vive o cuáles son sus problemas”, sostuvo, al tiempo que recordó que años atrás algunos dirigentes opositores denunciaban supuestas situaciones de extrema precariedad en la provincia, las cuales, según indicó, no coincidían con la realidad percibida por la población.

Finalmente, Vera reivindicó la conducción del gobernador Gildo Insfrán y aseguró que el Peronismo formoseño continúa trabajando con una mirada centrada en las necesidades locales. “Seguimos el ejemplo del Gobernador, que es hacer política para Formosa, desde Formosa, y teniendo en cuenta solamente el interés del pueblo formoseño y de nuestra Patria como argentinos que somos”, concluyó.







