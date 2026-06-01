Servicio Social del HAC concretó importantes gestiones durante el primer semestre

Durante los primeros seis meses del año, concretó la entrega de una importante cantidad de insumos y equipamientos.

El Servicio Social del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” desarrolló una destacada labor durante el primer semestre de 2026, brindando acompañamiento, orientación y contención a pacientes y sus familias, tanto en internación como en consultorios externos.

Desde una perspectiva integral y biopsicosocial, el equipo trabaja de manera articulada con profesionales de las distintas áreas de la institución para abordar las diversas problemáticas sociales que surgen durante el proceso de atención y cuidado de la salud, promoviendo el acceso equitativo a recursos y tratamientos.

Entre las principales acciones llevadas adelante se destacan las gestiones destinadas a la provisión de insumos ortopédicos, medicamentos, tratamientos oncológicos y otros recursos esenciales para pacientes que no cuentan con cobertura social. Estas intervenciones permiten garantizar la continuidad de los tratamientos, favorecer los procesos de rehabilitación y contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Durante los primeros seis meses del año, el Servicio Social concretó la entrega de una importante cantidad de insumos y equipamientos, entre los que se incluyen: 60 prótesis traumatológicas, 30 insumos para neurocirugía, 15 insumos para cirugía cardiovascular y 31 insumos para cirugía maxilofacial.

Del mismo modo, ocho sillas de ruedas posturales y estándar, cinco valvas, tres bipedestadores, dos andadores, cinco camas ortopédicas con colchón ortopédico, 18 membranas (adhesivos quirúrgicos), 20 audífonos, 25 lentes intraoculares correctivos y 15 equipamientos domiciliarios.

Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo coordinado del equipo de Servicio Social junto a los profesionales de la institución, mediante gestiones internas que permitieron el financiamiento de numerosos recursos, así como también al acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia de Formosa, fortaleciendo las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal y equitativo a la salud, se subrayó desde el nosocomio.

La labor cotidiana del Servicio Social reafirma el compromiso del Hospital de Alta Complejidad con una atención centrada en las personas, promoviendo la inclusión, la accesibilidad y el bienestar de quienes más lo necesitan, se destacó, por último.



