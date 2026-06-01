Más de 2300 personas este fin de semana consultaron y pagaron tasas municipales

En la Expo Motor aprovecharon beneficios especiales. Muestra la confianza de los vecinos en la gestión municipal.

Con un balance sumamente positivo concluyó la acción de la Municipalidad en la Expo Motor 2026, acercando los tributos municipales a los vecinos. Fue uno de los puntos más concurridos, con más de 2.300 personas se acercaron para hacer consultas, asesorarse y concretar pagos a través de los canales de gestión municipal.

“La respuesta de la comunidad formoseña superó nuestras expectativas y muchos contribuyentes se pusieron al día. A pesar del contexto nacional complejo, se consolida la confianza de los vecinos en la gestión del intendente Jorge Jofré”, aseguró Giovanna Díaz Roig, Subsecretaria de Ingresos Municipales (ADIM).

Esta acción de cercanía del municipio se tradujo en números concretos: más de 1.500 vecinos concretaron pagos para ponerse al día con el Impuesto Inmobiliario, la tasa de utilización de la vía pública (patente) y la Tasa Única de Servicios (alumbrado, limpieza, recolección).

Los contribuyentes aprovecharon de forma masiva las herramientas de alivio fiscal dispuestas por el Municipio, que incluyeron descuentos de hasta el 35% por pago adelantado y opciones de financiación en cuotas sin interés con tarjetas de crédito habilitadas.

Interés

“También tuvimos una gran predisposición de más de 800 vecinos que se acercaron a consultar su estado de situación. Así como para informarse sobre qué implica estar al día y cómo el aporte de cada uno contribuye al mejoramiento de las obras y servicios en la ciudad”, explicó Díaz Roig.

“Esto –graficó– demuestra que cuando el municipio facilita el cumplimiento y se muestra empático con la situación, el vecino responde con responsabilidad. La gestión del intendente Jofré es la transparencia y la rendición de cuentas, por eso los vecinos saben que cada aporte se transforma en inversión para la comunidad”.



