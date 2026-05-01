Una pelea entre vecinos terminó con un herido y dos detenidos en el barrio Simón Bolívar

El lesionado fue trasladado al Hospital Distrital N° 8

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a dos hombres al intervenir en un violento enfrentamiento entre integrantes de dos familias del barrio Simón Bolívar, que dejó como saldo un internado con heridas de arma blanca.

El procedimiento se realizó este lunes último, alrededor de las 12:30 horas, por un caso de desorden en la manzana 24, donde trabajaron policías de distintas dependencias, con apoyo de móviles del Comando Radioeléctrico Policial, Subcomisaría República Argentina, Delegación Distrito Cinco e Informaciones Policiales.

Tras las averiguaciones realizadas, se estableció que el conflicto se produjo entre miembros de dos familias y como consecuencia del enfrentamiento, un hombre de 33 años sufrió heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Distrital N° 8 y según el informe de los profesionales de la salud, tenía tres heridas en la zona de las costillas y el pecho, por lo que permanece bajo atención médica en el área de emergencias.

Una vez controlada la situación, los policías aprehendieron a dos hombres presuntamente involucrados en el hecho, quienes fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia provincia.

Las actuaciones continúan a fin de establecer las circunstancias en que se produjo el enfrentamiento y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.