La Policía esclareció un caso de abigeato y recuperó seis vacunos

• Los animales estaban en un corral, en jurisdicción de la localidad de Buena Vista

Efectivos de la fuerza provincial realizaron un amplio trabajo de investigación y recuperaron seis vacunos sustraídos de la localidad de El Espinillo.

El hecho se tomó conocimiento cerca de las 14:30 del lunes último, cuando el damnificado denunció el ilícito y sostuvo que los animales estarían en un campo de la zona de Buena Vista.

Con esa información, los policías de la Subcomisaría Misión Tacaaglé, acompañados del personal de la comisaría de El Espinillo y Delegación UEAR Belgrano, acompañaron al denunciante.

Allí secuestraron los vacunos en el corral de un campo ubicado en Villa Rural, jurisdicción de Buena Vista; mientras que el damnificado los reconoció como de su propiedad.

Por el caso, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica y todo fue puesto en conocimiento de la jueza de Instrucción y Correccional Mariela Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

En consecuencia, se inició una causa judicial por el delito de “Abigeato calificado”, y todo quedó a disposición de la Justicia provincial, continuándose con las tareas investigativas a fin de dar con los responsables del ilícito.

PIRANÉ

La Policía investiga el Robo en una vivienda

• El rápido despliegue policial permitió recuperar dos celulares y la motocicleta Yamaha de 300 cilindradas, que fueron abandonados por los delincuentes, en inmediaciones al hecho

Efectivos de la fuerza provincial se encuentran en plena investigación para detener a cuatro hombres que ingresaron a una vivienda ubicada por avenida 9 de Julio, redujeron a los moradores y sustrajeron diversos bienes.

Conforme denuncia, el damnificado se había ausentado del domicilio alrededor de las 06:25 horas, dejando los accesos sin medidas de seguridad, y al regresar constató que su pareja y su hijo menor, se encontraban encerrados en una habitación.

De las averiguaciones y relevamiento fílmico surgió que entre tres a cuatro hombres, con rostro cubierto y guantes de látex, ingresaron al inmueble, redujeron a la mujer y al menor, con la utilización de precintos y sustrajeron dinero en moneda extranjera, dos teléfonos celulares y una motocicleta Yamaha MT03, color azul.

Tras una rápida investigación se logró recuperar los celulares sustraídos, los que fueron descartados durante la huida y ubicados por rastreo satelital, mientras que la motocicleta fue hallada abandonada en inmediaciones de la avenida 9 de Julio y calle López y Planes, sin la llave de encendido.

Se estableció la participación de dos vehículos: un automóvil y una camioneta VW Amarok color gris, realizándose un relevamiento de cámaras de seguridad a fin de recabar información y establecer el itinerario de los rodados.

Se cursó alerta a dependencias jurisdiccionales y en el marco del operativo cerrojo, personal de la Subcomisaría de Gran Guardia demoró una camioneta con tres ocupantes, de características similares a la involucrada, aunque posteriormente se descartó su vinculación con el hecho tras las averiguaciones correspondientes.

Por el caso no se registran detenidos hasta el momento; se secuestraron los bienes mencionados y se continúa con las tareas investigativas para establecer la identidad de los autores, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.







