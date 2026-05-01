Un total de 36 Residentes de Enfermería presentaron sus trabajos finales de investigación

La instancia evaluativa fue acompañada por el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia y marcó, además, la culminación de un trayecto formativo de tres años, con nuevos profesionales que egresarán de las distintas especialidades.

El viernes 29, en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó a cabo el acto de presentación de los trabajos finales de investigación de la Residencia de Enfermería de la provincia, correspondiente a la cohorte 2023.

El evento, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia; la directora de Formación y Capacitación en Recursos Humanos en Salud, doctora Liliana Aguayo, la coordinadora de Residencias de Enfermería, licenciada Claudia Gill y otras autoridades de salud.

Cabe destacarse que, en la provincia de Formosa, el sistema de Residencias en Ciencias de la Salud tiene por objetivo principal la formación profesional con alto grado académico y científico, pero siempre basada en la calidad humana y en una atención integral, pilares fundantes del Modelo Formoseño que, en materia sanitaria, reafirma y sostiene el gobernador, Gildo Insfrán.

Al respecto, quien coordina las Residencias de Enfermería, la licenciada Claudia Gill, indicó que “fue una instancia de presentación de los trabajos finales de investigación que realizaron los 36 residentes de enfermería de las diferentes especialidades. Fueron desarrollados durante la cursada del 3er año de la residencia y con la defensa de los mismos, se dio por finalizado el último año de cursada, en este caso de la cohorte 2023, para alcanzar la especialidad”.

Hizo notar que detrás de cada investigación hay tiempo, compromiso y mucho esfuerzo de cada residente “y eso es reflejo del crecimiento profesional y humano de quienes en la jornada compartieron sus trabajos”.

“Pero también de los instructores de las residencias y de los demás profesionales que participaron activamente “acompañando, orientando y sosteniendo el proceso formativo con dedicación, generosidad y un alto compromiso con la salud pública de nuestra provincia”.

En ese sentido, mencionó que el ciclo 2023 – 2026, abarcó las especialidades de: Enfermería en Emergentología, Enfermería en Terapia Intensiva de Adultos, Enfermería Médico – Quirúrgica y Enfermería en Infectología, con sede de cursada en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo.

Además, incluyó Enfermería en Terapia Intensiva Neonatal, Enfermería Pediátrica y Perinatología, que tuvo lugar en el Hospital de la Madre y el Niño. Y Enfermería en Clínica Familiar desarrollada en el Hospital distrital N° 8 “Eva Perón”.

Para cerrar, la coordinadora comentó que, a lo largo de los tres años, los residentes pasaron por varias instancias evaluativas con el objetivo de ir avanzando y perfeccionando su formación. “Y esta presentación y defensa de los trabajos finales de investigación, es la última evaluación con la que los residentes terminaron su 3er año, es decir, finalizaron la cursada para poder egresar y seguir trabajando en pos del bienestar y el cuidado de la salud de toda la población”.



