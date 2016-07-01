En junio se preparan tres remates ganaderos en distintos puntos de la provincia de Formosa

Desde el Instituto PAIPPA se valoró que en conjunto con el Ministerio de Producción y Ambiente se planifica la agenda de actividades, que en el próximo mes será intensa. En ese sentido, la primera de las ferias ganaderas paipperas será en El Chorro.

En el próximo mes de junio están confirmadas tres ferias ganaderas paipperas en el interior de la provincia de Formosa. De acuerdo a lo informado por el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, el primero será el 3 de junio en la localidad de El Chorro, Departamento Ramón Lista, en el oeste provincial.

Le sigue después el 10 en el paraje La Diosa, del Departamento Patiño y, el tercer remate de pequeños productores confirmado se fijó para el 24 en Ingeniero Juárez, del Departamento Matacos, donde también estará acompañando la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO).

Por la importante agenda que se avecina, Casco subrayó que “tendremos un mes de intensa actividad ganadera a través de estas jornadas de comercialización”, en donde, siguiendo los lineamientos del gobernador Gildo Insfrán, se promueven estos canales, a partir de un trabajo con los pequeños productores, buscando que ellos vendan “a un precio justo” su hacienda.

En ese sentido, indicó que, “en promedio, alrededor de 50 son los que participan por remate”, realzando que se trata de un evento en donde se convoca al conjunto de “las familias paipperas”.

Es decir que estas ferias se viven en cada punto del territorio provincial como una gran fiesta de la producción, en el marco de las políticas públicas del Modelo Formoseño, puso en relieve.

Allí también, añadió Casco, “se invita a participar a aquellos que son medianos productores porque realmente desde el Gobierno de Formosa se trabaja con todos, gracias a que se dan las condiciones para producir de buena manera”.

Y reforzó, asimismo, que a partir de “un calendario de remates”, diseñado “en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente”, desde el Instituto PAIPPA se sigue trabajando, y donde “siempre previamente se visita a los productores de cada paraje, colonia o localidad”, con quienes se mantiene reuniones de organización.

En estas convocatorias también “un equipo contable” acompaña a los fines de brindarles “respaldo a la documentación y papeles que ellos deben cumplimentar”, sostuvo. Al igual que en el tema de la vacunación, donde resaltó Casco que “la provincia Formosa está libre de aftosa, merced al compromiso de los productores en llevar adelante la vacunación de sus animales”.

En este punto, agregó que “las fundaciones también participan de esto”, para luego acentuar que “desde el Gobierno de Formosa nosotros somos garantes para que esto ocurra, por eso podemos planificar todas estas comercializaciones en distintos puntos de la provincia”.

Finalmente, aseguró que “la genética también se sigue mejorando”, en base a que “lograr un buen ternero permite después obtener un buen precio en la venta”.



