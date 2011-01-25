En el Día del Graduado en Ciencias Económicas, Greco llamó a honrar a Belgrano con “conducta profesional, compromiso institucional y responsabilidad pública”

En el acto central por el Día del Graduado en Ciencias Económicas, realizado este martes 2 de junio en el Mástil Municipal, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), contador Leandro Greco, instó a los profesionales a ser técnicamente sólidos e institucionalmente conscientes, poniendo su conocimiento al servicio del bien común.

Al hacer uso de la palabra, Greco agradeció la presencia de las autoridades, colegas y público presente, y destacó que este 2 de junio se celebra “una raíz, una forma de entender el conocimiento, el trabajo, la economía y el compromiso con la vida pública”.

En ese marco, se refirió a la figura de Manuel Belgrano y su legado para los graduados en Ciencias Económicas: “Un hombre que concibió la economía como herramienta de desarrollo, organización social y progreso colectivo”.

“Profundamente humano, entendía que no hay desarrollo sin educación, sin cultura de trabajo, sin instituciones sólidas, sin responsabilidades y sin el bien común”, reflexionó.

El titular del Consejo enfatizó que esta fecha interpela directamente a los profesionales: “Nuestra profesión no puede reducirse al cumplimiento formal ni al mero asesoramiento técnico. Detrás de nuestras funciones hay confianza pública. La sociedad nos confía información, decisiones, patrimonios, empresas, recursos y responsabilidades”.

Y agregó: “Frente a eso, el graduado en Ciencias Económicas no puede ser un simple espectador. Debe ser un profesional técnicamente sólido e institucionalmente consciente, poniendo el conocimiento al servicio de algo superior”.

Federalismo real

Greco también se refirió a la necesidad de un federalismo concreto: “No puede ser una mera invocación en los actos patrios sin decisiones reales. El federalismo se mide en la distribución de recursos, infraestructura, educación, salud, oportunidades y respeto por las economías regionales. Una Nación no se fortalece debilitando a sus provincias, ni se moderniza desconociendo su diversidad”.

Asimismo, señaló que los profesionales en Ciencias Económicas saben que “los números importan”: Sin equilibrio fiscal, sin administración responsable y sin previsibilidad, ningún proyecto serio se sostiene en el tiempo. Sin embargo, advirtió que “los números no explican todo si se los separa de la realidad que representan”.

“Detrás de cada partida presupuestaria hay políticas públicas; detrás de cada ajuste, hay consecuencias; detrás de cada decisión fiscal, hay comunidades, empresas, trabajadores, familias y provincias”, expresó.

“Nuestra responsabilidad es aportar racionalidad, pero no frialdad. Técnica, pero no indiferencia. Prudencia, pero no silencio”, aseveró.

Rol de los Consejos Profesionales

El contador Greco resaltó el rol de los consejos profesionales, que “no existen sólo para matricular, certificar o controlar el ejercicio profesional, sino también para defender la jerarquía de la profesión, acompañar a los colegas, promover la capacitación permanente y aportar una voz institucional seria en los debates que afectan a la sociedad”.

“Hoy más que nunca, el país necesita profesionales que no confundan neutralidad técnica con indiferencia pública. Necesita contadores, licenciados en Administración, Licenciados en Economía, Actuarios y demás graduados con capacidad de analizar, interpretar, advertir y proponer”, afirmó.

Finalmente, llamó a celebrar la profesión, pero también a asumir su responsabilidad: “Celebramos a quienes eligieron esta noble carrera y trabajan cada día en estudios, empresas, organismos públicos, universidades, pymes, cooperativas y familias, muchas veces resolviendo en silencio problemas complejos y aportando orden en medio de la incertidumbre”.

“Que podamos renovar nuestro compromiso de ejercer la profesión con ética, capacitación permanente, legalidad, transparencia e institucionalidad. Que nuestra mirada sea federal, responsable y con vocación de servicio. Que nuestra profesión no sea sólo una herramienta de trabajo individual, sino una forma de contribuir a una sociedad más ordenada, más justa, más productiva y más federal”.

“Que estemos a la altura de estos tiempos, que discutamos el presente sin perder profundidad histórica, que defendamos nuestra provincia sin romper la idea de Nación. Y que podamos honrar a Belgrano, no sólo con palabras, sino con conducta profesional, compromiso institucional y responsabilidad pública”.

Acto en el Mástil Municipal

Organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, participaron del acto autoridades provinciales, matriculados y la comunidad. El Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas se da en conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano como primer secretario del Consulado de Comercio, hecho ocurrido el 2 de junio de 1794.

La fecha se instauró en el año 1980, cuando por decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, resolvieron, el 19 de noviembre de ese año, unificar la celebración del “Día del Graduado en Ciencias Económicas”, en el ámbito de todo el país, fijando como: “Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas”, todos los 2 de junio.

En defensa de la educación pública y los Consejos Profesionales

A su turno, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciole, resaltó el rol fundamental de la educación pública y la formación profesional. “La universidad pública es un emblema de la movilidad social ascendente”, afirmó.

“No sólo ha contribuido a nuestra formación de base, sino, fundamentalmente, a nuestro proceso de aprendizaje continuo a lo largo de la vida”.

Muracciole criticó los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno Nacional a las universidades: “Están intentando quebrar el sistema universitario. Defender la universidad pública es defender un modelo de país inclusivo, con justicia social, desarrollo, equidad y soberanía”.

El rector se manifestó a favor de los Consejos Profesionales y cuestionó el proyecto nacional de eliminarlos: “Quieren convertirlos en una simple oficina de registros. Los perjudicados no seremos sólo los profesionales, sino los clientes, los contribuyentes y la sociedad en su conjunto”.

“Nos quieren sólos, compitiendo entre nosotros y convencidos de que organizarse es un privilegio de casta”.

Y concluyó: “En Formosa sabemos que la unidad y la organización son nuestra mayor fortaleza. Tenemos un Modelo de Provincia que lo demuestra, avanzando a paso firme a pesar de las adversidades. Por eso hoy celebramos esta fecha y defendemos nuestros Consejos Profesionales”.







