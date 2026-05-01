El Gobernador saludó en su día a las maestras de jardines de infantes y al personal de Ceremonial y Protocolo

El 28 de mayo se conmemora el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, así como también el Día del Ceremonial y Protocolo.

El gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, saludó en su día a los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Nivel Inicial del sistema educativo provincial y en Ceremonial y Protocolo.

En ese marco, por un lado, celebró “a quienes acompañan con amor, paciencia y dedicación los primeros pasos en la educación de niños y niñas en toda la provincia”.

Destacó, en ese sentido, que “esta etapa de aprendizaje deja huellas que duran toda la vida, ya que de infancias felices salen buenos hombres y mujeres”, por ello, agradeció “a las maestras jardineras por sembrar valores, alegría y sueños en la niñez formoseña”.

Por otro lado, el primer mandatario saludó en su día “a quienes son fundamentales en la organización y desarrollo de cada acto institucional, fortaleciendo el respeto, la convivencia y la correcta representación de nuestras instituciones”.

Asimismo, les agradeció “por desempeñar esta importante labor con compromiso, responsabilidad y profesionalismo”.

Por todo esto, les deseó un “¡muy feliz Día del Ceremonial y Protocolo!”



