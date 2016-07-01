El pueblo de Herradura festejó sus 127 años de aniversario

Se compartió el tradicional locro, un almuerzo al que fueron invitados también los visitantes, así también, desde la comisión de Pro Festejo, se alistó el evento tan convocante de las destrezas gauchas.

La localidad de Herradura, que está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Formosa, festejó su aniversario número 127 este lunes 25 de mayo, fecha coincidente con la gesta de la Revolución de Mayo de 1810.

Se organizó para celebrar, como todos los años, un almuerzo criollo al que fue invitado todo el pueblo de esa localidad. “Así también los visitantes que siempre llegan a esta fiesta totalmente gratuita, preparada con tanto esmero”, destacó el intendente esa comunidad, Ernesto Heizenreder.

Al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó que 30 ollas de locro se prepararon para la ocasión. Por su parte, el acto central se realizó en la Plaza local, con el tradicional desfile cívico militar.

En ese sentido, enfatizó que “esta es una fiesta arraigada desde hace décadas por el 25 de mayo y a ella se agregó, en 1998, el cumpleaños de Herradura, en base a un estudio de toda la población de nuestros pobladores antiguos, de los datos de las instituciones, como el Registro Civil, el INDEC”.

Es así que “en 1998 se determinó que Herradura tenía 100 años”, indicó y, como “hasta ese entonces no había fecha de fundación, se decidió entonces un día tan especial como el 25 de mayo, que significa mucho para el pueblo, optando por establecer esta fecha como nuestro cumpleaños”.

Siguiendo con las actividades en esta jornada, el jefe comunal valoró la realización de las tradicionales destrezas gauchas, para el cual “los gauchos ya se venían preparando”, y marcó que se contó “con más de 200 caballos”.

El espectáculo incluyó “la tradicional sortija, el salto de valla, juegos de riendas, carrera cuadrera”, entre las distintas propuestas de destrezas, sostuvo Néstor Acosta, miembro de la comisión de Pro Festejo de Herradura, a quien le tocó la responsabilidad de organizar justamente estas actividades gauchas.

En ese sentido, afirmó “ya son parte año tras año de esta conmemoración”, marcando que “esto tiene su historia”, donde “hay agrupaciones de renombre, como la Roberto Medina, con 26 años de vida institucional, y otras también que se fueron sumando a largo del tiempo”.

A esta disciplina aportan lo suyo “nombres, niños, jóvenes a caballo, sosteniendo así nuestra cultura, tradición”, acentuó y también agradeció “el aporte importante del intendente Heizenreder, al igual que un gran equipo de trabajo que se encargó de armar la pista, comercios que colaboraron con los premios”, en definitiva, cerró diciendo que fue “una fiesta que reunió a todos”.







