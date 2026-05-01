Formoseño creó una plataforma gratuita para ayudar a encontrar a mascotas perdidas y adoptar animales

El proyecto se encuentra disponible en las ciudades de Formosa, Resistencia y Corrientes.

Alejo Recalde es un joven formoseño, programador y desarrollador independiente y recientemente lanzó “Firulapp”, una plataforma web gratuita destinada a facilitar la adopción de animales, la búsqueda de mascotas perdidas y la asistencia comunitaria a fundaciones y veterinarias.

Según comentó, “la idea surgió porque siempre me impactó ver casos de mascotas que no logran volver a sus casas o animales que necesitan adopción y no llegan a las personas correctas”.

Explicó que si bien el proyecto fue creado en Resistencia, Chaco, donde trabaja y realiza sus estudios, se encuentra disponible también en las ciudades de Formosa y Corrientes.

Creada como una propuesta sin fines de lucro, busca brindar una herramienta digital que permita fortalecer la colaboración entre vecinos, organizaciones y personas comprometidas con el bienestar animal.

La plataforma permite publicar animales en adopción, difundir casos de mascotas extraviadas y generar pedidos de ayuda para fundaciones y veterinarias que necesiten el acompañamiento de la comunidad.

Del mismo modo, reúne información útil para el cuidado animal, como campañas de castración gratuita, veterinarias de guardia y espacios para que fundaciones puedan mostrar su trabajo y recibir apoyo.

La página se encuentra disponible en firulapp.org y su actividad puede seguirse en las redes sociales mediante la cuenta @firul_app.



