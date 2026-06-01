Un adolescente fue retenido por agredir y amenazar de muerte a un vecino
El denunciante tiene pedido de captura por robo y resistencia contra la autoridad
Efectivos de la Comisaría Seccional Novena retuvieron a un adolescente de 17 años, implicado en un hecho de “Lesiones y amenaza con uso de arma blanca” y avanzan en la investigación para aprehender al segundo implicado.
El hecho ocurrió este último sábado, a las 23:00 horas, frente a la manzana 74 del barrio Fray Salvador Gurrieri.
La víctima, de 32 años, denunció que estaba en la vereda de su vivienda cuando llegaron dos sujetos armados con machetes y sin mediar palabra uno de ellos le aplicó un golpe con el arma blanca en la cabeza.
A raíz del ataque del hombre mayor de edad, el vecino sufrió lesiones y recibió múltiples amenazas de muerte.
El lesionado fue asistido por personal médico del SIPEC y trasladado hasta al Hospital Central, donde permanece internado.
Por su parte, los policías retuvieron al adolescente, entre las manzanas 65 y 66 del mismo barrio y fue entregado a su madre en la dependencia policial en carácter de referente afectivo.
Luego se determinó que el lesionado registra pedido de captura vigente por causas de “Robo, atentado y resistencia contra la autoridad con uso de arma blanca” y “Violación de domicilio y amenaza con uso de arma blanca”, con intervención de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.
Por el hecho, se inició una causa judicial y siguen las investigaciones para detener al segundo implicado.