La Policía de Formosa detuvo a una mujer y resguardó a tres menores por presunto maltrato infantil

La detención se concretó tras la activación inmediata del protocolo de búsqueda y localización dispuesto para estos casos

Efectivos de la Subcomisaría Gran Guardia y de la Policía de Seguridad Vial Delegación El Cruce detuvieron a una mujer de 36 años en un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 81 y resguardaron a tres menores de 6, 4 y 2 años por presunto maltrato infantil, conforme lo ordenado por el Dr. Guillermo Omar Caballero, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial.

La investigación se inició luego de que el padre de los menores radicara la denuncia en Fiscalía por presunto maltrato infantil, y posteriormente la ampliara en una dependencia policial, aportando registros fílmicos del hecho.

Ante la situación, la Justicia dispuso que la mujer comparezca en sede policial junto a los tres niños y que se diera intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia.

Personal policial se constituyó en el domicilio del barrio Luján, pero la mujer ya no se encontraba en el lugar.

Por ello, de forma inmediata se activó el protocolo de búsqueda y se solicitó la colaboración de todas las dependencias del interior provincial.

En ese marco, personal de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales tomó intervención y realizó tareas de seguimiento y coordinación con las unidades del interior para dar con el paradero de la mujer y los menores.

De esta manera, a través de la Unidad Regional Dos - Pirané, se desplegó un control preventivo realizado por personal de la Subcomisaría Gran Guardia y de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial Delegación El Cruce, quienes en la madrugada del sábado último detuvieron la marcha del automóvil Fiat Mobi en el que circulaba la mujer con los tres niños.

Posteriormente, personal de la Sección Búsqueda de Personas se constituyó en el Destacamento El Cruce, donde se procedió a la identificación de la mujer y de los niños.

Conforme a la orden judicial, todos fueron trasladados al Hospital de Gran Guardia para su control médico.

Por disposición del magistrado judicial interviniente, la mujer quedó detenida y alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2.