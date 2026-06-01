La Administración Tributaria de la Provincia de Formosa habilitó las refacciones de su Delegación Buenos Aires.

La Administración Tributaria de la Provincia de Formosa (ATP) habilitó este viernes 26 de junio las obras de refacción integral de su Delegación Buenos Aires, ubicada en Bernardo de Irigoyen N.º 188, con la presencia del Administrador General de la Administración Tributaria Provincial, Dr. Gustavo Maximiliano López Peña, acompañado por el Gerente de la consultora Karstec SA Sr. Alex Karsten y su equipo de trabajo, autoridades del organismo y personal de la institución.

Estas obras de refacción tienen como objetivo mejorar la atención a los contribuyentes, brindando espacios más cómodos, accesibles y seguros para los ciudadanos que realizan sus trámites; optimizar las condiciones laborales del personal y fortalecer la calidad de los servicios del organismo.

Las mejoras edilicias forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional de los distintos sectores de la Delegación Buenos Aires, mediante tareas de reacondicionamiento integral de sus instalaciones, mejoras en la iluminación, incorporación de nueva cartelería institucional y renovación del mobiliario.

Los espacios están organizados en tres niveles: planta alta, entre piso y subsuelo.

Planta baja:

• Box de atención al público

• Instalación sanitaria con dos baños, uno para hombres y otro para mujeres.

Entrepiso:

• Oficina de uso exclusivo para la delegada.

• Oficina de uso del personal de la delegación

• Area de cocina

• Sanitario mixto del personal.

Subsuelo:

• Area de fiscalización

• Zona de depósito.

La Delegación de la ATP en la ciudad autónoma de Buenos Aires cuenta actualmente con un equipo técnico mixto conformado por un total de 9 personas distribuidas en áreas específicas de trabajo para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales de la provincia en la región metropolitana, desarrollando las siguientes funciones:

1. Atención al Contribuyente: Asistencia directa y orientación a los sujetos pasivos de los tributos provinciales.

2. Supervisión Legal de Trámites: Control y validación jurídica de los expedientes, contratos y presentaciones administrativas ante la delegación.

3. Gestión de Personal: Coordinación interna, administración de recursos humanos y organización de las tareas diarias de la agencia.

4. Tareas de Fiscalización: Acciones de control e inspección sobre grandes contribuyentes y verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos).

En el año 1977, la firma y entrada en vigencia del Convenio Multilateral redefinió la distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias. Este hito normativo impulsó la consolidación de la entonces Dirección General de Rentas (DGR) de Formosa, la cual requirió una presencia operativa directa en la Capital Federal para vigilar los recursos, fiscalizar a las grandes empresas y percibir el Impuesto de Sellos sobre los contratos comerciales celebrados en Buenos Aires que tenían efectos económicos en territorio provincial.

El incremento de la densidad operativa y la necesidad técnica de separar las funciones fiscales de las asistenciales llevaron a la independencia física de la delegación, la cual se trasladó a su ubicación estratégica en la calle Bernardo de Irigoyen 188, transformándose en una estructura de defensa de los recursos federales.

Como hito de consolidación institucional, en el año 1993 el inmueble ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 188 —que originalmente albergaba la Casa de Formosa— pasó formalmente a integrar parte del patrimonio de la entonces Dirección General de Rentas (ex DGR), actual Administración Tributaria Provincial (ATP).

El proceso de transformación culminó en el año 2023 con la sanción de la Ley Provincial N° 1733, mediante la cual se disolvió la Dirección General de Rentas y se creó la actual Administración Tributaria Provincial (ATP) como un organismo autárquico.

Este cambio normativo fijó como objetivo técnico la transición hacia un modelo de gestión basado en la despapelización, la simplificación registral y la interconexión digital en tiempo real con la Sede Central en Formosa. En el año 2026, la reinauguración de la sede en Bernardo de Irigoyen materializa este paradigma a través de una remodelación orientada a optimizar los flujos de atención y boxes de autogestión para los contribuyentes.

Con la habilitación de estas obras de refacción y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la Administración Tributaria de la Provincia de Formosa reafirma el compromiso de una gestión eficiente, cercana y al servicio de la comunidad.







