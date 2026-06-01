Bomberos extinguieron el incendio de una vivienda

• Se estableció que se trataría de un hecho intencional

Integrantes del Destacamento Bomberos extinguieron el incendio en una casa ubicada en la manzana 26, del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad, sin que se registren personas lesionadas.

El hecho se registró alrededor de las 2:45 horas de este viernes y en forma rápida los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento del lugar, incluida la verificación interna y externa.

Allí se constataron múltiples daños y detectaron que el fuego se originó en una de las habitaciones de la vivienda y que se trató de un hecho intencional, con la introducción de una fuente de calor externo.

Por su parte, el personal de la empresa REFSA realizó la desconexión de cables del sistema eléctrico instalados de forma clandestina.

Por otra parte, personal de la Delegación Policía Científica Nueva Formosa documentó la escena del hecho; mientras que los efectivos de la Comisaría Seccional Novena realizaron las actuaciones judiciales.

LAGUNA NAINECK

Detuvieron a dos mujeres y un hombre durante allanamientos

• También se recuperaron herramientas y materiales de construcción

Efectivos de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas concretaron dos allanamientos en el barrio María Auxiliadora de Laguna Naineck por un hecho de robo, donde detuvieron a tres personas y secuestraron varios objetos de valor.

Una vecina de 65 años denunció que desconocidos violentaron las puertas y ventanas de la casa de su sobrino, ubicada en el barrio 10 de Junio y se llevaron numerosos bienes.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Robo”, y las pruebas reunidas durante la investigación fueron puestas a disposición de la jueza de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó los allanamientos.

Las medidas judiciales se realizaron alrededor de las 18:45 horas del jueves último, en inmuebles del barrio María Auxiliadora, entre avenida 2 de Abril y calle Simón Bolívar.

Durante las requisas, se secuestraron tres palas, dos reglas metálicas, dos hierros, una azada, un hacha, un machete, un serrucho, materiales de construcción y un tanque de 1000 litros, un colchón y una caja con herramientas varias y otros elementos de ferretería.

Además, detuvieron a dos mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.







