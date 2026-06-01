Pirané inauguró su primera fábrica de alfajores artesanales

Se trata de la nueva fábrica de “MLA-Alfajores Piranenses”, que pertenece a la emprendedora María de los Ángeles Quintana. Está ubicada en la esquina de Sarmiento y Padre Domingo Viola de dicha localidad.

Pirané vivió una jornada histórica con la inauguración de su primera fábrica de alfajores artesanales, un emprendimiento que representa el esfuerzo, la perseverancia y el crecimiento de la producción local.

El acto inaugural contó con la presencia de la intendente Yessica Palacios, concejales de la localidad y el diputado provincial Rodrigo Sandoval, quienes acompañaron este importante acontecimiento para el desarrollo productivo y emprendedor piranense.

Desde la Subsecretaría de Empleo remarcaron que “detrás de este logro se encuentra la emprendedora María de los Ángeles Quintana, creadora de la marca ‘MLA-Alfajores Piranenses’, quien convirtió en realidad un sueño que comenzó a tomar forma tras su participación en la segunda edición del Festival Regional del Alfajor”.

Esta experiencia “fue el impulso que ella necesitaba para fortalecer su emprendimiento y apostar a la apertura de su propia fábrica”, destacaron.

Durante la ceremonia, Quintana expresó su emoción y confirmó que volverá a participar de la tercera edición del Festival Regional del Alfajor, que se realizará los días 10, 11 y 12 de julio en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, donde presentará nuevamente sus productos ante miles de visitantes.

“La apertura de esta fábrica representa un nuevo paso para el fortalecimiento de la producción local y demuestra cómo el acompañamiento a los emprendedores genera oportunidades concretas de crecimiento”, valoraron desde el organismo.



