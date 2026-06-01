Detuvieron a un hombre con estupefacientes

El procedimiento se concretó durante tareas preventivas

Integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona II demoraron a un venezolano de 26 años que tenía marihuana en su poder.

El procedimiento se concretó este sábado, alrededor de las 12:15 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por la avenida 25 de mayo y calle Alberdi de la ciudad de Clorinda, donde requisaron a un individuo que llevaba varios gramos de la mencionada sustancia.

De inmediato solicitaron la presencia del personal de la Delegación Drogas Peligrosas, Clorinda, que confirmó que si se trataba de marihuana.

En consecuencia, se procedió al traslado del sujeto hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



