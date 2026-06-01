Ultiman detalles para la apertura del primer Club Digital en el oeste provincial

En estos espacios, los niños y jóvenes pueden explorar el mundo de la tecnología, desarrollar sus habilidades digitales y prepararse para un futuro.

El licenciado Diego Ortiz, director de Gestión y Desarrollo Científico y Tecnológico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, habló sobre los Clubes Digitales que funcionan en sedes a lo largo del territorio provincial, anticipando que se ultiman los detalles para la apertura del primero en el Lote 8, comunidad ubicada en el oeste provincial.

“Tenemos una vara bastante alta que nos dejó el 2025, que finalizó con 981 participantes en 19 Clubes Digitales. Hoy estamos en alrededor de 700, lanzando aperturas en varios lugares”, subrayó.

Justamente, “nos encontramos trabajando en la próxima apertura del primer Club que va a estar en el oeste, en el Lote 8, a partir de una experiencia que desarrollamos el año pasado”, anunció.

Según comentó, este fin de semana ello “se mostró en la Expo Ingeniería”, llevada a cabo recientemente en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino. Se trata de una iniciativa donde “contribuimos a que los estudiantes que participaban de la feria de ciencias a nivel nacional desarrollen una app en apoyo a alumnos de Nivel Inicial en lo que es la traducción del wichí al español”.

“Eso lo mostramos como desarrollo, así que estaremos abriendo próximamente en el extremo oeste nuestro primer Club Digital”, adelantó.



