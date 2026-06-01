Secuestraron tres armas de fuego y detuvieron a un joven

• El procedimiento se realizó en el barrio Eva Perón





Uniformados de la Subcomisaría Fortín Cabo Primero Lugones concretaron un allanamiento en una vivienda, detuvieron a un joven de 19 años y secuestraron dos revólveres calibre 32 y un rifle 22.

Todo inicio tras tomarse conocimiento a través de vecinos sobre la circulación de fotos de una persona en estado de ebriedad que presumiblemente realizaba disparos con arma de fuego, lo que derivó en la investigación policial que permitió establecer la identidad del responsable y su domicilio.

Con los elementos reunidos, se solicitó a las autoridades judiciales una orden de requisa para el inmueble del investigado.

La diligencia se llevó a cabo el jueves último, en un inmueble ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner, en el marco de una causa judicial por el delito de “Tenencia ilegal de armas de fuego”, con intervención de la jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción, Dra. Gabriela Soledad Plazas.

Durante la requisa, se incautaron dos revólveres calibre 32, ambos con cartuchos y un rifle 22 escondido entre el techo de tejas de palma.

Tras el hallazgo, la jueza Plazas ordenó la detención del propietario del inmueble y la sustanciación de una nueva causa por tenencia ilegal de armas.

Después se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

En consecuencia, detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).





LAGUNA YEMA

Esclarecieron un ficticio secuestro extorsivo de una adolescente





• La investigación determinó que el hecho habría sido armado por la causante y otras personas.





Efectivos de la Comisaría Laguna Yema esclarecieron un presunto caso de secuestro extorsivo de una adolescente de 14 años, quien fue hallada sana y salva en menos de una hora, tras una intensa búsqueda desplegada en distintos sectores de la localidad.

El procedimiento se inició durante la tarde del jueves, cuando una mujer denunció que su hija habría sido llevada por desconocidos que se desplazaban en un vehículo utilitario blanco.

De manera paralela, familiares de la menor comenzaron a recibir mensajes mediante la aplicación WhatsApp, donde exigían una importante suma de dinero a cambio de su supuesta liberación.

Ante la gravedad del hecho, se informó inmediatamente al Comando Superior Policial, desde donde se dispuso la afectación de todos los recursos humanos y logísticos disponibles para la búsqueda de la menor de edad, desplegándose un amplio operativo en la zona.

Como resultado de las tareas investigativas y de rastrillaje, los policías localizaron a la joven en calles internas del barrio San Francisco de Laguna Yema, encontrándola en buen estado de salud.

Las averiguaciones realizadas permitieron establecer que el supuesto secuestro habría sido un hecho ficticio, presuntamente planificado por la propia adolescente junto a otras personas, quienes habrían utilizado medios de comunicación telefónica para generar temor y preocupación en la familia y la comunidad.

Por el caso, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial y al Juzgado de Menores.







