Tarde de kermesse y juegos comunitarios para las familias del barrio Antenor Gauna

Una jornada dedicada a fortalecer los vínculos entre las familias, las instituciones educativas y la comunidad, generando un espacio de convivencia, recreación y acceso a servicios esenciales.

En la tarde de este jueves 25, en la sede de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) ubicada en el barrio Antenor Gauna de la ciudad capital tuvo lugar “la Kermesse Comunitaria: Fortaleciendo Comunidades”.

Se trató de una jornada recreativa e institucional que marcó el cierre de las pasantías de estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, congregando a toda la comunidad educativa de los niveles inicial, primario y secundario de la zona, en una jornada signada por la alegría, el encuentro intergeneracional y el compromiso colectivo.

En ese marco, la presidenta de la FAS, Blanca Denis, dialogó con AGENFOR y brindó detalles de la actividad, destacando el trabajo articulado que llevó a lo largo de varios meses entre la fundación y la Universidad, recordando que “los estudiantes hicieron su pasantía a lo largo de este ciclo y hoy participó toda la comunidad educativa”.

Denis explicó que el Antenor Gauna fue el área de intervención de los futuros profesionales, teniendo como objetivo central “fomentar espacios de participación y convivencia”, y subrayó que “buscamos que los niños y adolescentes puedan estimular sus conocimientos a través de diferentes juegos, y aprender valores en esta etapa. También que participe la familia para fortalecer los lazos con la comunidad y las instituciones”.

“Fue una etapa muy productiva, no solamente para ellos como parte de una carrera en Psicología sino que para todos”, valoró.

Asimismo, puntualizó que durante la jornada, los presentes disfrutaron de dinámicas lúdicas organizadas por los propios pasantes, orientadas a ejercitar el aprendizaje, la memoria, el compañerismo, la solidaridad, el sentido de pertenencia y la identidad.

Por otra parte, en el evento el Ministerio de Desarrollo Humano estuvo presente con un equipo de salud dando la oportunidad de que los niños, jóvenes y padres completen el Calendario de Vacunación, para lo cual concurrieron con su correspondiente Libreta de Salud Escolar.

Denis señaló que estuvieron también los referentes del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, ya que en dicho espacio comunitario funciona un Club Digital.

Y resaltó que “lo que se pretende desde el Gobierno de Formosa es la inclusión y la participación. Aquí funciona un Club Digital totalmente gratuito donde asisten más de 50 alumnos de forma constante”.

Finalmente, precisó que la jornada concluyó con una merienda comunitaria, sorteos de camisetas y pelotas de la Selección Argentina y la entrega de certificados a los alumnos que terminaron su pasantía.



