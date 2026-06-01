Residentes de Salud Mental participaron de una capacitación

Reafirmando el compromiso del sistema público de salud con la actualización continua de sus profesionales, se brindaron conocimientos en RCP y otras maniobras de primeros auxilios.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) continúa promoviendo la capacitación permanente de los equipos de salud como una estrategia fundamental para fortalecer la calidad de la atención en todo el territorio provincial.

En ese marco, profesionales de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM) participaron de una jornada de formación sobre abordaje prehospitalario, organizada por el equipo de Docencia y Capacitación del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC).

La actividad se llevó a cabo en el Hospital Distrital N°8 “Eva Perón” y reunió a los residentes y otros profesionales que se desempeñan en el Servicio de Salud Mental y Neurociencias del efector sanitario, acompañados también por el jefe del área, el médico psiquiatra Norberto Ramírez.

Durante la capacitación, se desarrollaron contenidos vinculados con el abordaje prehospitalario de pacientes adultos y menores de un año, haciendo especial énfasis en la identificación de situaciones de urgencia y de emergencia, las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la aplicación de la maniobra de Heimlich.

En relación a la jornada, el subsecretario de Medicina Sanitaria del MDH, el bioquímico Marcelo Cañete, destacó que la actualización permanente de los recursos humanos constituye uno de los pilares fundamentales del sistema público de salud en la provincia de Formosa.

“La capacitación continua de los equipos de salud es una política sostenida del Gobierno de Formosa que apuesta a la formación permanente, teniendo en cuenta que eso se traduce en una mejor capacidad de respuesta, mayor seguridad para los pacientes y una atención cada vez mejor en cada efector sanitario”, expresó.

Agregó, que los residentes también forman parte del sistema de salud de la provincia “y resulta esencial que incorporen herramientas para actuar correctamente ante situaciones críticas, trabajando de manera articulada con otros equipos de salud y con el SIPEC porque en eso se basa la atención sanitaria integral”, señaló.

Además, el funcionario remarcó, que las partes prácticas realizadas durante esta jornada fortalecen, aún más, la cadena de atención en estos casos y contribuyen a optimizar los tiempos de respuesta.

“En eso, radica el enorme valor que tienen estas instancias formativas que incluyen etapas teóricas y prácticas”, marcó para cerrar.



