La CSJN dejó firme el fallo por la Ley de Financiamiento Universitario

Ahora esperamos que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, Colectivo este , agraviado y estigmatizado por el PEN, situación agravada frente a la baja del Plan REMEDIAR, el desmantelamiento del PAMI-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, ahora resta que la CSJN se expida sobre la inconstitucionalidad del Decreto de Javier Milei, que no envía los fondos a las Universidades, por lo que continuaremos apoyando la lucha de los trabajadores universitarios y estudiantes. Recordó el Ombudsman Provincial, que la Ley de Financiamiento Universitario, fue ratificada por el Congreso Nacional y conquistada por los estudiantes, a través de huelgas y movilizaciones pacíficas de toda la Comunidad Educativa. Gialluca, advirtió que más allá de que este Fallo Judicial, llega luego del Acuerdo entre el Ministerio de Capital Humano y las Universidades, “el mismo representa un precedente importante a la actividad del Congreso de la Nación, traduciéndose en un fuerte mensaje al PEN, en cuanto al abuso del uso del Veto”. Como así también a la pretensión ilegal del Gobierno Nacional en cuanto a que se indiquen las fuentes de financiamiento de esta Ley, pretendiendo con ello, eludir sus obligaciones impuestas por una norma, tal como sucede actualmente con el Colectivo de Personas con Discapacidad y otras leyes que se incumplen, bajo el remanido artilugio de “que no hay plata, pero si existen fondos para los sectores financieros y empresariales que vienen teniendo ganancias extraordinarias”, mientras el resto de los consumidores y usuarios argentinos se endeudan para pagar alquileres, alimentos o medicamentos.



