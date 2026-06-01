Las Lomitas: Denuncian que Vialidad Nacional envía rezago de asfalto a la familia Basualdo

El intendente de Juárez habría solicitado el mismo material para su municipio pero no obtuvo respuesta favorable.

Un informe de la radio FM La Victoria de Las Lomitas, denunció que, en un relevamiento realizado por ellos mismos, constataron el continuo traslado de bateas cargadas con rezago de asfalto desde dependencias de la Dirección de Vialidad Nacional en Ingeniero Juárez hacia la mencionada ciudad que estaría siendo destinada a obras vinculadas al intendente actual Pablo Basualdo y el ex jefe comunal, ahora diputado nacional, Atilio Basualdo.

Según este medio, la situación genera fuertes cuestionamientos, teniendo en cuenta el estado de abandono que presentan las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Formosa y por la que miles de vecinos y transportistas reclaman, desde hace tiempo, obras de mantenimiento y reparación.

De acuerdo con la información obtenida por FM La Victoria, el material estaría siendo destinado a obras vinculadas al intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, y al diputado nacional Atilio Basualdo, lo que despertó críticas por el presunto uso discrecional de recursos públicos.

Asimismo, trascendió que el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, habría solicitado formalmente a Vialidad Nacional el aporte de este mismo material para su municipio, pero hasta la fecha no habría recibido una respuesta favorable.

Mientras tanto, continúan llegando bateas repletas de rezago de asfalto a Las Lomitas, en un contexto donde el deterioro de las rutas nacionales sigue siendo una de las principales preocupaciones de los formoseños.

Entonces, el interrogante de este medio lomitense es: “¿Corresponde que estos recursos se destinen de esta manera mientras las rutas nacionales permanecen en tan malas condiciones?”.



