SEM: explicaron cómo actualizar la aplicación en Android
La Dirección de Tránsito del municipio capitalino brindó indicaciones para los usuarios del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) que tienen teléfonos con sistema Android y encontraron dificultades al actualizar la aplicación.
El inconveniente alcanza solo a ese grupo. Quienes usan iPhone no necesitan hacer ningún cambio, porque ya contaban con la versión "SEM móvil" y siguen operando con normalidad.
Marcelo Riveros, responsable del SEM, detalló el procedimiento. "Los que han tenido inconvenientes al actualizar, por lo general quienes cuentan con Android, deben ir a la Play Store y cambiar lo que antes era 'SEM Formosa' por 'SEM móvil'. Luego colocar usuario, número de teléfono y contraseña", precisó.
El funcionario pidió no dudar en acercarse ante cualquier complicación. "Suele pasar que pierdan la contraseña, entre otros problemas que resolvemos para que vuelvan a usar la aplicación con normalidad", señaló.
Riveros recordó que la nueva versión unificó el servicio. "Al descargarla aparecen todos los municipios del país, como Buenos Aires o La Plata", explicó.
Para consultas hay cuatro líneas telefónicas disponibles. También se puede asistir a la oficina del SEM, en Pringles y Rivadavia (ingreso por Pringles), de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 8 a 13.