Para Mayans, no se puede caer en la trampa de los dos tercios y habilitar la entrega de la Soberanía Nacional

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, explicó que su bancada no dio quórum en la sesión de hoy de la Cámara Alta porque no puede caer en la trampa de admitir los dos tercios para tratar la moción de censura al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ni para habilitar la entrega de la soberanía nacional con la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, así como aprobar pliegos de jueces que cumplen con los mandatos de la Casa Rosada.Para el formoseño, el oficialismo y aliados elaboraron la trampa de los dos tercios de votos para proteger a Adorni y evitar su separación del cargo, pero aclaró que hubo senadores que hasta ahora acompañaban al gobierno que tampoco dieron quórum, porque para varios es “una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a Adorni”, opinó.E insistió en que la Carta Magna es clara en su artículo 101 y establece que tanto para interpelar, como para aplicar una sanción de censura y para desplazar del cargo al Jefe de Gabinete se necesita una mayoría absoluta de cada Cámara, que en el caso del Senado es de 37 de sus integrantes.Según Mayans, al menos cuarenta y cuatro senadores rechazaron hoy el criterio de aplicar “los dos tercios” para recién habilitar la interpelación del ministro coordinador, dado que no se consiguió el mínimo de 37 senadores para poder sesionar hoy.Además, señaló que para su bancada era necesario lograr la postergación del tratamiento de la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que en verdad abre las puertas a la extranjerización del territorio nacional en manos de particulares e incluso otros Estados, al eliminar las restricciones legales que impiden ese tipo de procesos. “Nos parece muy bien que haya postergado la ley de inviolabilidad de tierras, que es un peligro para la integridad del país”, dijo.El formoseño añadió que esa normativa, de ser aprobada, dejaría abierta la posibilidad de entrega del territorio nacional, “nos puede dejar sin Argentina, nos puede dejar sin país”. “Otros Estados podrían comprar tierras aquí. Estados Unidos podría comprar territorio en Argentina, Israel podría comprar territorio en Argentina, es muy grave eso”, completó.Respecto al caso Adorni, respondió que, desde su espacio parlamentario, se admitirá “sólo una reunión con el Jefe de Gabinete para su interpelación, aprobar la moción de censura en su contra y su separación del cargo”, al ser consultado por el periodismo acerca de si se aceptará la jugada del funcionario de ir al Senado para dar su informe de gestión el 2 de julio próximo.Insistió en que “el gobierno tiene que decidir si va a sostener el corrupto Jefe de Gabinete en el cargo” y recordó que Adorni había reconocido que “evadió porque gobernaba el kirchnerismo y no quería pagarle al kirchnerismo, pero los impuestos son para las universidades, la salud pública, la defensa nacional. Un Jefe de Gabinete que tenga ese concepto, no puede estar un minuto más en el cargo”.