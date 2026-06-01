Se realizó operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación en el barrio Malvinas Argentinas

Un nuevo operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación se realizó este jueves en el barrio Malvinas Argentinas, organizado por la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Secretaría de Acción Social.

Catalina Espinoza, titular del área, precisó “tuvimos una agradable jornada acompañada por el buen clima, brindando nuestros servicios sanitarios a animales de compañía, como la esterilización, la vacunación antirrábica, la desparasitación y atención veterinaria. Acompañamos esta asistencia brindando un desayuno a vecinos, vecinas y al personal, por lo que cabe destacar además la buena convocatoria del operativo”.

“Recordamos que la castración siempre es con turno previo, no así la desparasitación y la vacunación obligatoria contra la rabia, la que se debe volver a aplicar cada año, ya que no es opcional en nuestro país para un cuidado responsable de animales de compañía”, enfatizó. “Es importante para trasladarse, en caso de viajes por ejemplo, ya que si ocurriera un accidente la policía puede pedir el certificado de vacunación”, aseveró la funcionaria.

“De igual manera sucede con la parasitosis que se transmite desde un animal al ser humano, por lo que es indispensable que esté desparasitado, más si interaccionan con niños que suelen escapar al lavado de manos. Todos estos servicios los brindamos aquí de manera gratuita, como también en nuestras sedes de La Nueva Formosa, San Juan Bautista y República Argentina”, aseguró.

Por último, Espinoza aseguró que este servicio “es parte de la política de gobierno de la Municipalidad de Formosa y se realiza de manera totalmente gratuita, los vecinos no deben abonar nada”, dijo para finalizar



