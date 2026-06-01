Secuestro de motocicletas: Dos eran robadas, una tenía documentación falsa

Los procedimientos se realizaron en Clorinda y Siete Palmas, en el marco de tareas preventivas e investigativas

Efectivos policiales aprehendieron a dos sujetos involucrados en el robo de una de las tres motos secuestradas en distintas intervenciones realizadas en las localidades de Clorinda y Siete Palmas.

El primer hecho ocurrió en la segunda ciudad, cuando uniformados del Destacamento El Porteño intervinieron tras un alerta del sistema ECO 911 por la sustracción de una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas, en inmediaciones de la avenida Boulevard y la calle Benjamín González.

A partir de los datos recabados, los policías desplegaron un rápido operativo e interceptaron a uno de los sospechosos, de 23 años, que se movilizaba en una motocicleta tipo Cross presuntamente utilizada para cometer el ilícito.

Durante el procedimiento se secuestró el rodado, mientras que el segundo involucrado logró darse a la fuga a bordo de la motocicleta sustraída.

Continuando con la investigación, los efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Tres (UR-3) y de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Operativo establecieron el domicilio del malviviente que se fugó y, tras realizar tareas de vigilancia discreta, concretaron su aprehensión y recuperaron la motocicleta robada. Además, le secuestraron el cuchillo que habría utilizado para cometer el ilícito.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial, notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia.

El segundo caso se registró en el barrio San Cayetano de Clorinda. Durante la investigación por la sustracción de una motocicleta Zanella ZB, que incluyó la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos del sector, se recuperó el rodado buscado.

En la tercera intervención, el personal de la Delegación de Policía de Seguridad Vial, Marca “M”, secuestró una motocicleta Motomel Blitz durante controles preventivos realizados en la intersección de las rutas provinciales N° 2 y 4, en la localidad de Siete Palmas.

Al verificar la documentación presentada por el conductor, los policías detectaron inconsistencias entre la numeración del cuadro del rodado y los datos que aparecen en los documentos exhibidos. Al establecerse que presentaba anomalías, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta.

Los procedimientos reflejan el trabajo preventivo e investigativo que lleva adelante la Policía de Formosa para combatir el delito, reforzar los controles vehiculares y garantizar mayor seguridad a la comunidad. (Con foto).







