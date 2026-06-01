La Policía incautó productos electrónicos y calzados sobre la Ruta Nacional 11

• La mercadería de procedencia ilegal era transportada en un vehículo desde Clorinda hacia Formosa

El personal de la Delegación de Policía de Seguridad Vial de Cañada Doce secuestró nueve televisores Smart TV de 32 pulgadas, zapatillas y mochilas de procedencia extranjera por falta de aval aduanero.

El procedimiento se desarrolló este miércoles último, alrededor de las 4:00 horas, en el marco de los controles vehiculares rutinarios sobre la Ruta Nacional N° 11.

Los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Prisma, proveniente de la ciudad de Clorinda y se dirigía hacia la ciudad de Formosa.

Tras solicitar la documentación habitual, los agentes revisaron el interior del baúl del vehículo y se encontraron con los televisores Smart TV de 32 pulgadas, además de zapatillas y mochilas.

Al exigir las facturas, boletos de compra o los comprobantes de ingreso legal al país, los dos hombres mayores de edad que viajaban en el vehículo manifestaron que no las tenían.

Ante la infracción al régimen aduanero, los policías informaron del caso a la Unidad Fiscal Federal y procedieron al secuestro preventivo de todos los elementos transportados.

Desde el Juzgado y la Fiscalía Federal de turno se dispuso la sustanciación de las actuaciones judiciales, mientras que los dos hombres continuaron en libertad.



