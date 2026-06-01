La Policía detuvo a cinco hombres, secuestró droga y objetos de valor

• Los procedimientos se realizaron en diferentes localidades

Integrantes de la fuerza provincial aprehendieron a cinco sujetos, secuestraron estupefacientes y recuperaron una bordeadora, en el marco de tareas de prevención e investigación de ilícitos en Pirané, El Espinillo y Clorinda.

La primera intervención se concretó en Pirané, por un hecho de “Hurto con escalamiento” ocurrido en una vivienda particular de esa localidad, que finalizó con la detención de un joven de 24 años y el recupero de la máquina para cortar césped.

En otro caso, personal de la Comisaría Pirané inició actuaciones en una causa judicial por “Amenaza en contexto de violencia de género” y capturó al imputado.

Por su parte, miembros de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Dos apresaron a un sujeto imputado en una causa por “Lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”.

El cuarto procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación de Policía de Seguridad Vial El Espinillo, quienes durante un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional Nº 86, pusieron a disposición de la Justicia a un hombre que tenía pedido de captura.

Por último, uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas detuvieron a un hombre en el barrio Aca de la ciudad de Clorinda durante recorridas preventivas por tener en su poder un envoltorio con una sustancia, que resultó ser marihuana de acuerdo con la prueba de orientación a cargo del personal de la Delegación de Drogas Peligrosas.