Secuestraron una camioneta adulterada, cocaína y cigarrillos de contrabando

• Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la causa por hurto y estelionato

Un trabajo conjunto entre efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales y grupos especiales terminó con el secuestro de una Toyota Hilux con pedido de secuestro en Buenos Aires, gramos de cocaína, moneda extranjera, celular, cigarrillos ingresados por pasos no habilitados, valuados en más de $71.000.000, entre otros objetos, en dos allanamientos en el barrio Lote Rural 3 Bis, de la ciudad de Formosa.

La investigación se concretó en el marco de una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 ordenó las requisas en simultáneos en viviendas de la manzana 2.

El mandato judicial se concretó en la tarde del jueves, donde en el primer domicilio, los efectivos secuestraron una camioneta Toyota Hilux que tenía adulteradas las placas de dominio y se determinó que registraba pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría de Saladillo, Buenos Aires.

También incautaron cocaína fraccionada en 12 envoltorios, dinero en pesos, dólares y guaraníes, un teléfono celular, una balanza gramera, tijeras, cuchara, encendedores y un cuaderno con anotaciones, por lo que el Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, ordenó el secuestro de todo y el inicio de la causa por narcomenudeo.

Del segundo inmueble secuestraron dos radios HT, además de 64 cajas de cigarrillos de origen paraguayo y sin aval aduanero, por lo cual la Unidad Fiscal Formosa dispuso el secuestro y la confección de las actuaciones por contrabando.

Todo el procedimiento fue documentado por la Policía Científica y los elementos quedaron a disposición de la Justicia. (Con foto).







