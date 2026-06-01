La Policía recuperó dos motos y detuvo a un hombre con pedido de captura

• Los procedimientos se concretaron gracias al rápido accionar policial y la colaboración de la ciudadanía

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas robadas y detuvieron a una persona con causa pendiente ante la Justicia provincial, durante intervenciones en los barrios Eva Perón, Itatí I y Bernardino Rivadavia, de esta ciudad.

El primer caso tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas del jueves último, en la manzana 69 del barrio Eva Perón de la ciudad, cuando efectivos de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno- Distrito Cinco secuestraron una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas roja, sustraída esa mañana de una vivienda del Simón Bolívar.

Luego se estableció la identidad del autor y continúan las tareas para su aprehensión; mientras que el propietario agradeció el rápido accionar policial.

El segundo hecho se concretó cuando una vecina del barrio Itatí denunció que el jueves último por la mañana su hijo se llevó una Honda Wave sin su autorización, razón por la cual los policías llevaron adelante un exhaustivo relevamiento y ubicaron y secuestraron el rodado.

La última intervención se concretó cerca de las 20:20 horas del jueves, sobre la calle Santa Fe, cuando policías de la Comisaría Bernardino Rivadavia aprehendieron a un sujeto de 32 años, involucrado en el sumario judicial por “Lesiones y amenazas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6.

En todos los casos, secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

La Policía de Formosa continúa con operativos preventivos e investigativos en toda la jurisdicción para responder de manera inmediata a los hechos delictivos y garantizar la seguridad de los vecinos. (Con foto).







